Gürbulak Sınır Kapısı'nda 18,4 ton sodyum siyanür ele geçirildi
Ticaret Bakanlığı Gümrük Muhafaza ekiplerince Gürbulak Sınır Kapısında gerçekleştirilen operasyonda 18,4 ton sodyum siyanür ele geçirildi
- İHA
Ticaret Bakanlığı Gümrük Muhafaza ekiplerince Gürbulak Sınır Kapısında gerçekleştirilen operasyonda 18,4 ton sodyum siyanür ele geçirildi
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