İSTANBUL 20°C / 14°C
Parçalı bulutlu, güneşli
16 Ekim 2025 Perşembe / 24 RebiülAhir 1447
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    41,8437
  • EURO
    48,9519
  • ALTIN
    5684.27
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Güncel
  • >
  • Gürbulak Sınır Kapısı'nda ''Cancan'' operasyonu
Güncel

Gürbulak Sınır Kapısı'nda ''Cancan'' operasyonu

Ticaret Bakanlığı Gümrük Muhafaza ekipleri, Gürbulak Sınır Kapısı'nda bir tırda yaptıkları aramada 85 adet Cancan cinsi güvercin ele geçirdi.

İHA16 Ekim 2025 Perşembe 09:04 - Güncelleme:
Gürbulak Sınır Kapısı'nda ''Cancan'' operasyonu
ABONE OL

Ticaret Bakanlığı Gümrükler Muhafaza ekipleri tarafından Gürbulak Sınır Kapısı'nda bir tıra düzenlenen operasyonda, 85 adet "Cancan" cinsi güvercin ele geçirildi.

Ağrı'nın Doğubayazıt ilçesinde bulunan Gürbulak Sınır Kapısı'ndaki Gümrük Müdürlüğü personelinin tespitleri sonucu harekete geçen Gürbulak Gümrük Muhafaza Kaçakçılık ve İstihbarat Müdürlüğü ekipleri, Türkiye'ye giriş yapmak isteyen bir tırda yapılan aramada 85 adet "Cancan" cinsi güvercin ele geçirdi. Güvercinler sağlıksız koşullardan kurtarılarak, güvenli bir alana nakledildi. Olayla ilgili olarak Doğubayazıt Cumhuriyet Başsavcılığı nezdinde soruşturma başlatıldı.

Gümrükler Muhafaza ekiplerinin yürüttükleri kaçakçılıkla mücadele faaliyetleriyle yalnızca milli ekonomiyi korumakla kalmayıp, canlıların ve doğal hayatın korunmasına yönelik çalışmalarını da aralıksız sürdürdüğü belirtildi.

ÖNERİLEN VİDEO

Kargu hedefi tam isabetle vurdu! Zırh delici mühimmatla havalandı

Kapat
Video yükleniyor...

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.