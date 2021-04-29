Gürbulak Sınır Kapısı'nda zehir tacirlerine baskın

AA 29 Nisan 2021 Perşembe 18:25 - Güncelleme: 29 Nisan 2021 Perşembe 18:25

Güvenlik kaynaklarından alınan bilgilere göre, Gürbulak Gümrük Muhafaza Kaçakçılık ve İstihbarat Müdürlüğü ekipleri istihbarat çalışması sonucunda İran'dan giriş yapan ceviz yüklü bir tırı durdurdu.

Doğubayazıt Cumhuriyet Başsavcılığınca verilen arama kararının ardından ekipler, dorse de ceviz dolu çuvalları aşağıya indirerek detaylı arama yaptı.

Ekipler, 87 çuval içerisinde ceviz kabuklarına gizlenmiş 153 kilo 550 gram afyon sakızı ele geçirdi.

Olayla ilgili gözaltına alınan B.G, Ö.K. ve A.H. adliyeye sevk edildi.