Gürbulak'ta 1 milyon lira değerinde petrol ürünü ele geçirildi

28 Ekim 2020 Çarşamba 10:49 - Güncelleme: 28 Ekim 2020 Çarşamba 10:49

Gümrük Muhafaza ekipleri tarafından Gürbulak Gümrük Kapısında gerçekleştirilen operasyonda 26 tanker dolusu 591 ton fuel-oil cinsi petrol ürünü ele geçirildi. Miktarın, yaklaşık 1 milyon lira değerinde olduğu belirtildi.