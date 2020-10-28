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Gürbulak'ta 1 milyon lira değerinde petrol ürünü ele geçirildi

Gümrük Muhafaza ekipleri tarafından Gürbulak Gümrük Kapısında gerçekleştirilen operasyonda 26 tanker dolusu 591 ton fuel-oil cinsi petrol ürünü ele geçirildi. Miktarın, yaklaşık 1 milyon lira değerinde olduğu belirtildi.

28 Ekim 2020 Çarşamba 10:49 - Güncelleme: 28 Ekim 2020 Çarşamba 10:49
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Gümrük Muhafaza ekipleri tarafından Gürbulak Gümrük Kapısında gerçekleştirilen operasyonda 26 tanker dolusu 591 ton fuel-oil cinsi petrol ürünü ele geçirildi. Miktarın, yaklaşık 1 milyon lira değerinde olduğu belirtildi.

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