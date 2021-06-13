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Gürcistan, Azerbaycan ile Ermenistan arasında ara buluculuk yapmaya hazır

Gürcistan Başbakanı İrakli Garibaşvili, Azerbaycan'ın 97 bin mayının haritaları karşılığında gözaltındaki 15 Ermenistan vatandaşını iade etmesi sürecine ülkesinin de önemli katkı sağladığını belirterek gelecekte iki ülke arasında ara buluculuk yapmaya hazır olduklarını söyledi.

AA13 Haziran 2021 Pazar 15:47 - Güncelleme: 13 Haziran 2021 Pazar 15:49
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Garibaşvili, Azerbaycan ile Ermenistan'ın verdiği kararı değerlendirerek Tiflis yönetiminin amacının Kafkasya'da barış ve istikrarın sürdürülmesi olduğunu, bu yönde Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev ve Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan ile aktif görüşmeleri sürdürdüğünü ifade etti.

İki ülke arasında gelecekte de ara buluculuk yapmaya hazır olduklarını vurgulayan Garibaşvili, şunları kaydetti:

"Gürcistan'ın bu süreçte yine ara buluculuk yapmaya hazır olduğunu ifade etmek isteriz. Her iki ülkenin liderine de hazır olduğumuzu bizzat aktardım ve bu sürecin bölgede, ortak barış ve istikrarın sağlanmasıyla süreceği, sonuçlanacağına dair çok umut duyuyorum. Ortak hedefimiz, bölgede istikrar ve barışın sağlanması olmalıdır. Bu çok önemli ve uzun vadeli projelerin gerçekleştirilmesi için bir temel olacak."

Azerbaycan Dışişleri Bakanlığı, dün yaptığı açıklamada, Ermenistan'ın bir zamanlar işgal altında tuttuğu Ağdam ilinde döşediği 97 bin mayının haritaları karşılığında Azerbaycan'da gözaltındaki 15 Ermenistan vatandaşının iade edildiğini duyurmuştu.

ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken, bu durumu memnuniyetle karşıladıklarını belirterek Gürcistan hükümetine de söz konusu gelişmede oynadığı rol dolayısıyla minnettar olduklarını kaydetmişti.

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