İSTANBUL 7°C / 0°C
Parçalı bulutlu, güneşli
15 Şubat 2023 Çarşamba / 25 Recep 1444
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    18,843
  • EURO
    20,2469
  • ALTIN
    1123.21
  • BIST100
    4505.34
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
DİĞER
İLETİŞİM

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Güncel
  • >
  • Gürcistan Türkiye'ye rotasyon için yeni arama kurtarma ekibi gönderdi
Güncel

Gürcistan Türkiye'ye rotasyon için yeni arama kurtarma ekibi gönderdi

Gürcistan'ın, 'asrın felaketi' olarak nitelenen Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından, Türkiye'ye rotasyon amacıyla yeni bir arama kurtarma ekibi gönderdiği bildirildi.

AA14 Şubat 2023 Salı 23:56 - Güncelleme:
Gürcistan Türkiye'ye rotasyon için yeni arama kurtarma ekibi gönderdi
ABONE OL

Gürcistan hükümetinin kararıyla, Kahramanmaraş merkezli, 10 ili etkileyen 7,7 ve 7,6 büyüklüğündeki depremlerin ardından, 85 kişilik arama kurtarma ekibi Türkiye'deki afet bölgesine ulaşmak üzere yola çıktı.

Gürcistan İçişleri Bakanlığına bağlı Acil Durum Yönetim Hizmetinden yapılan yazılı açıklamada, söz konusu ekibin Adıyaman'da görev yapacağı kaydedildi.

Ekibin Adıyaman'a daha önce gönderilen grubun yerini alacağı bilgisi verilen açıklamada, şu ifadeler kullanıldı:

"Yeni gönderilen Gürcü kurtarma ekibi, depremden sonra tasfiye ve kurtarma önlemlerinin uygulanması yönünde eğitilmiş itfaiyeci kurtarma uzmanlarından oluşuyor. Ekip ayrıca modern cihazlar, İHA'lar, iletişim aracı ve ilgili her türlü özel kurtarma ekipmanı ile donatılmıştır."

Gürcistan daha önce Türkiye'ye 108 kişilik arama kurtarma ekibi göndermişti.

Ayrıca Gürcistan Yerinden Edilmiş Kişiler, Çalışma, Sağlık ve Sosyal Koruma Bakanlığı tarafından yapılan yazılı açıklamada, Başbakan İrakli Garibaşvili'nin kararıyla 100 tondan fazla insanı yardım malzemesinin Türkiye'ye gönderildiği bildirildi.

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.