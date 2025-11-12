Gürcistan'a düşen TSK uçağı! 18 şehidimizin naaşı bulundu! 2'si aranıyor

Milli Savunma Bakanlığı (MSB) askeri kargo uçağının Gürcistan-Azerbaycan sınırında düşmesi nedeniyle 20 askerin şehit olduğunu açıkladı.

MSB, şehit olan askerlerin kimlik bilgilerini paylaştı.

Bakanlığın sosyal medya hesabından yapılan paylaşıma göre, şehit askerlerin kimlik bilgileri şu şekilde:

"Hava Pilot Yarbay Gökhan Korkmaz, Hava Pilot Binbaşı Serdar Uslu, Hava Pilot Binbaşı Nihat İlgen, Hava Pilot Üsteğmen Cüneyt Kandemir, Hava Uçak Bakım Üsteğmen Emre Mercan, Hava Uçak Bakım Astsubay Kıdemli Başçavuş Nuri Özcan, Hava Uçak Bakım Astsubay Kıdemli Başçavuş Ümit İnce, Hava Uçak Bakım Astsubay Başçavuş Hamdi Armağan Kaplan, Hava Uçak Bakım Astsubay Başçavuş Burak Özkan, Hava Uçak Bakım Astsubay Başçavuş İlker Aykut, Hava Uçak Bakım Astsubay Başçavuş Akın Karakuş, Hava Uçak Bakım Astsubay Başçavuş Emrah Kuran, Hava Uçak Bakım Astsubay Başçavuş Ramazan Yağız, Hava Uçak Bakım Astsubay Üstçavuş Emre Altıok, Hava Uçak Bakım Astsubay Üstçavuş Berkay Karaca, Hava Uçak Bakım Astsubay Üstçavuş Burak İbbiği, Hava Uçak Bakım Astsubay Üstçavuş İlhan Ongan, Hava İkmal Astsubay Kıdemli Çavuş Ahmet Yasir Kuyucu, Hava Ulaştırma Uzman Çavuş Cem Dolapci, Hava Ulaştırma Uzman Çavuş Emre Sayın"

- BAKAN GÜLER'DEN TAZİYE MESAJI

Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, taziye mesajında, "Kahraman silah arkadaşlarımız, Azerbaycan'dan ülkemize gelmek üzere havalanan C130 askeri kargo uçağımızın Gürcistan-Azerbaycan sınırında düşmesi nedeniyle 11 Kasım 2025 tarihinde şehit olmuşlardır. Kahraman şehitlerimize şahsım ve Milli Savunma Bakanlığı mensupları adına Allah'tan rahmet, kederli ailelerine ve asil milletimize başsağlığı ve sabır dilerim." ifadelerini kullandı.

AZERBAYCAN-GÜRCİSTAN SINIRINDA DÜŞEN ASKERİ KARGO UÇAĞININ ENKAZINDA İNCELEMELERE BAŞLANDI

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Azerbaycan-Gürcistan sınırında düşen askeri kargo uçağının enkazında arama kurtarma ve kaza kırım ekibinin incelemelerine başladığını bildirdi.

Bakanlıktan yapılan açıklamada, şu ifadelere yer verildi: Azerbaycan-Gürcistan sınırında düşen askeri kargo uçağımızın enkazında arama kurtarma ve kaza kırım ekibinin incelemelerine Gürcistan makamları ile koordineli olarak 06.30'da başlanmıştır.

SUDAN'DAN TAZİYE MESAJI

Sudan Egemenlik Konseyi Başkanı Abdulfettah el-Burhan, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a, Gürcistan-Azerbaycan sınırında düşen Türk Silahlı Kuvvetlerine (TSK) ait askeri kargo uçağında şehit olan askerler için taziye mesajı gönderdi.

Egemenlik Konseyinden yapılan açıklamaya göre Burhan, Sudan hükümeti ve halkı adına Türk halkına başsağlığı ve dayanışma dileklerini iletti.

Burhan, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a gönderdiği taziye mesajında, "TSK'ya ait askeri kargo uçağının düştüğü ve çok sayıda Türk askerinin şehit olduğu haberini büyük bir üzüntü ve şokla öğrendik." ifadesini kullandı.

Burhan, şehit olan askerlerin ailelerine ve yakınlarına en derin taziyelerini iletti.

FRANSA'DAN TAZİYE MESAJI

Fransa, Azerbaycan'dan Türkiye'ye gitmek üzere havalanan Türk Hava Kuvvetlerine (THK) ait "C130" tipi askeri kargo uçağının Azerbaycan-Gürcistan sınırında düşmesini büyük üzüntüyle karşıladı.

Fransa Dışişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, askeri kargo uçağının düştüğünün büyük bir üzüntüyle öğrenildiği bildirildi.

Açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Arama ve kurtarma operasyonları devam ederken tüm düşüncelerimiz, hayatını kaybedenlerin aileleriyle birliktedir. Fransa, bu trajik kaza karşısında Türkiye ile dayanışma içinde olduğunu ifade etmektedir."

GÜRCİSTAN'DA DÜŞEN TSK'YA AİT KARGO UÇAĞININ PARÇALARINDAN YENİ GÖRÜNTÜLER

Azerbaycan'dan havalandıktan sonra Gürcistan'da düşen Türk Silahlı Kuvvetleri'ne (TSK) ait C-130 kargo uçağın parçalarına ait yeni görüntülere ulaşıldı.

