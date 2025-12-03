İSTANBUL 16°C / 7°C
Güncel

Gürcistan'a girişlerde prosedür değişiyor

Türkiye ile Gürcistan arasında uzun yıllardır sadece kimlik kartıyla yapılan geçişlerde yılbaşından itibaren yeni bir dönem başlıyor. Gürcistan hükümeti, Türk vatandaşlarının ülkeye girişinde seyahat ve sağlık sigortası zorunluluğu getirildiğini açıkladı. Uygulama 1 Ocak 2026 tarihinde yürürlüğe girecek.

IHA3 Aralık 2025 Çarşamba 09:33 - Güncelleme:
Gürcistan'a girişlerde prosedür değişiyor
Gürcistan Parlamentosu tarafından daha önce kabul edilen ve 1 Haziran 2024'te yürürlüğe girmesi planlanan düzenleme, teknik ve idari nedenlerle 2026'ya ertelendi. Düzenlemeyle birlikte Türk vatandaşlarının kimlik veya pasaportla giriş hakkı sürecek ancak bu belgeler tek başına geçiş için yeterli olmayacak. Gürcistan'a giriş yapacak her yolcudan günübirlik ziyaretler de dahil olmak üzere geçerli bir seyahat ve sağlık sigortası poliçesi ibraz etmesi istenecek.

Kararın gerekçesi olarak son dönemde Türk vatandaşlarının Gürcistan'da yaşadığı trafik kazaları ve ani sağlık sorunları gösteriliyor. Sigortasız gerçekleşen bu durumların hem yüksek tedavi maliyetlerine hem de iki ülke arasında hukuki sorunlara yol açtığı ifade edildi. Yeni uygulamanın bu mağduriyetlerin önüne geçmeyi hedeflediği belirtildi.

Düzenleme, Hopa-Sarp Sınır Kapısı üzerinden Batum'a günübirlik geçen yolcuları da kapsayacak. Böylece kısa süreli seyahatlerde dahi sigorta yaptırmak zorunlu hale geliyor. Yetkililer, 1 Ocak 2026'dan itibaren sigorta poliçesi bulunmayan Türk vatandaşlarının Gürcistan'a girişine izin verilmeyeceğini vurguluyor.

Konuyla ilgili değerlendirmelerde bulunan Hopa Ticaret ve Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı Osman Demircioğlu, Gürcistan'ın aldığı yeni kararın tamamen tek taraflı bir zorluk gibi değerlendirilmemesi gerektiğini söyledi. Demircioğlu, "Türkiye'ye giren yabancı araçlar için uzun süredir zorunlu trafik sigortası uygulanıyor. Dolayısıyla Gürcistan'ın insan girişlerinde benzer bir sigorta talep etmesi, iki ülke arasında karşılıklılık açısından değerlendirilebilir. Bu noktada bir denge unsuru bulunduğunu hatırlatmak isteriz. Bizim açımızdan önemli olan, vatandaşlarımızı zorlamadan makul ve ulaşılabilir çözümlerle bu sürecin yönetilmesidir. Hem güvenliği sağlamak hem de bölgedeki ticari ve sosyal hareketliliği olumsuz etkilemeden uygulamanın hayata geçirilmesini talep ediyoruz" ifadelerini kullandı.

