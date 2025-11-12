İSTANBUL 17°C / 11°C
Güncel

Gürcistan'da düşen MSB uçağı... Şehitlerimizin naaşı A-400M ile getirilecek

İletişim Başkanı Duran, 'Aziz şehitlerimizin naaşları, arama kurtarma ve kaza kırım heyetimizi Gürcistan'a götüren A-400M uçağımız ile ülkemize getirilecektir.' açıklamasında bulundu.

AA12 Kasım 2025 Çarşamba 16:03 - Güncelleme:
Gürcistan'da düşen MSB uçağı... Şehitlerimizin naaşı A-400M ile getirilecek
Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Burhanettin Duran, Azerbaycan-Gürcistan sınırında düşen C130 tipi askeri kargo uçağında şehit olan askerlerin naaşlarının, arama kurtarma ve kaza kırım heyetini Türkiye'den Gürcistan'a götüren A-400M uçağıyla getirileceğini bildirdi.

Duran, NSosyal hesabından yaptığı açıklamada, şunları kaydetti:

19 şehidimizin naaşına ulaşıldı! Düşen uçağımızın karakutusu bulundu

"Azerbaycan-Gürcistan sınırında düşen uçağımızla ilgili arama kurtarma ve kaza kırım ekipleri çalışmalarına devam etmektedir. Aziz şehitlerimizin naaşları, arama kurtarma ve kaza kırım heyetimizi Gürcistan'a götüren A-400M uçağımızla ülkemize getirilecektir. Enkaz arama kurtarma çalışmalarında ilk andan itibaren tüm imkanlarını seferber ederek hızlı reaksiyon gösteren ve bizlere destek sağlayan Gürcistan makamlarına teşekkür ediyoruz. Konuyla ilgili gelişmeler paylaşılmaya devam edilecektir."

