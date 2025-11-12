İSTANBUL 17°C / 11°C
Güncel

Gürcistan'da uçak kazası... MSB: Değerlendirme süreci devam ediyor

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Gürcistan'da düşen C-130 tipi askeri kargo uçağı için bölgeye intikal eden kaza kırım ve arama kurtarma ekibinin çalışmalarını sürdürdüğünü bildirdi.

AA12 Kasım 2025 Çarşamba 15:55 - Güncelleme:
Gürcistan'da uçak kazası... MSB: Değerlendirme süreci devam ediyor
Bakanlığın NSosyal hesabından yapılan paylaşımda şu ifadeler kullanıldı:

"Gürcistan'da düşen C-130 tipi askeri kargo uçağımız için bölgeye süratle intikal eden kaza kırım ve arama kurtarma ekibimiz, olay yerinde çalışmalarına Gürcistan makamlarıyla koordineli şekilde devam ediyor. Kazayla ilgili teknik inceleme ve değerlendirme süreci devam etmekte olup, gelişmeler kamuoyuyla paylaşılacaktır."

Paylaşımda, çalışmalara ilişkin fotoğraflar da yer aldı.

