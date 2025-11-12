Gürcistan'da uçak kazası... MSB: Değerlendirme süreci devam ediyor

Bakanlığın NSosyal hesabından yapılan paylaşımda şu ifadeler kullanıldı:
"Gürcistan'da düşen C-130 tipi askeri kargo uçağımız için bölgeye süratle intikal eden kaza kırım ve arama kurtarma ekibimiz, olay yerinde çalışmalarına Gürcistan makamlarıyla koordineli şekilde devam ediyor. Kazayla ilgili teknik inceleme ve değerlendirme süreci devam etmekte olup, gelişmeler kamuoyuyla paylaşılacaktır."
Paylaşımda, çalışmalara ilişkin fotoğraflar da yer aldı.
