Tiflis YEE himayesinde devam ettirilen "Tercihim Türkçe" projesi kapsamında, Türkçe öğretiminin yanı sıra, öğrencileri motive etmek ve yeteneklerini ortaya çıkarmak için birçok sanatsal ve kültürel faaliyetler düzenleniyor.

Tiflis YEE'den alınan bilgiye göre, başkent Tiflis'te, "Türkiye Gürcistan Dostluğu" temalı resim yarışması yapıldı.

Gürcistan devlet okullarında Türkçeyi seçmeli dil olarak tercih eden öğrencilere yönelik yapılan etkinlik ve ödül töreni, başkentteki YEE Konferans salonunda gerçekleştirildi.

Törene, Tiflis YEE Koordinatörü Zekeriya Gültekin, YEE çalışanları, öğrenciler ve velileri katıldı.

Türk-Gürcü dostluğunu öne çıkaran çalışmaların sergilendiği törende, yarışmada ilk 3'e giren öğrencilere hediyeler verildi.

Program, hediye takdimleri, fotoğraf çekimi ve yemek ikramlarının ardından son buldu.

GÜRCİSTAN'DA TÜRKÇE SEÇMELİ DİL OLARAK OKUTULUYOR

YEE tarafından yürütülen ve dünyanın birçok ülkesinde eğitim veren devlet okullarında Türkçenin seçmeli dil olarak okutulması çalışmalarına katkı verilmesini amaçlayan "Tercihim Türkçe" projesi, 2012'den bu yana Gürcistan genelindeki devlet okullarında uygulanıyor.

Proje kapsamında halihazırda YEE ile Tiflis'teki 7 Devlet Okulu arasında yapılmış işbirliği protokolleri bulunuyor.