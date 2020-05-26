AA 26 Mayıs 2020 Salı 11:08 - Güncelleme: 26 Mayıs 2020 Salı 11:10

Büyükelçi Janjgava, Türkiye ile Gürcistan arasındaki ilişkiler, Kovid-19 salgınında iki ülkenin iş birliği ile Gürcistan'ın salgın dönemi ve sonrası için çalışmaları hakkında AA muhabirinin sorularını yanıtladı.

Gürcistan ile Türkiye arasında kardeşlik ve stratejik ortaklığa dayalı ilişkiler bulunduğunu vurgulayan Janjgava, iki ülkeyi bağlayan Sarp Sınır Kapısı'nın salgın döneminde de bölgesel bir ticari köprü görevini üstlenerek ekonomik ve sosyal bağlar için çok büyük bir önem taşıdığını ifade etti.

Janjgava, "Gürcistan ve Türkiye, ortakça dünya salgını başladığı günden bugüne kadar Çin, Kafkasya, Orta Asya ve Avrupa ülkelerden gelen TIR’ların geçişlerinde kolaylık sağlanması konusunda elinden geleni yapmaktadır." dedi.

- "DOST KARA GÜNDE BELLİ OLUR"



Birçok ülkedeki Gürcistan vatandaşının tahliyesinde Türkiye'nin yardımının altını çizen Büyükelçi Janjgava, şunları söyledi:

"Koronavirüs salgını başladığında Türkiye yardımıyla Wuhan kentinden birkaç Gürcistan vatandaşı tahliye edildi. Bu da Türkiye’nin zor günlerde de Gürcistan’ın yanında olduğunun net bir göstergesidir. Dost kara günde belli olur. Ayrıca, vatandaşlarımızın hem Türkiye’nin değişik bölgelerinden hem de Avrupa ülkelerinden dönebilmeleri konusunda Türk tarafı devamlı yardım etmektedir. Gürcistan tarafından da bölgede kalan Türk vatandaşlarının yurda dönmeleri konusunda kolaylık sağlandı. Türkiye ile Gürcistan salgın döneminde bölgesel tedarik zincirini beraber yönettiler. TİKA, Türk Kızılay, Türk ve Gürcü iş adamları dernekleri Gürcistan’a yardımda bulundu. Türkiye Cumhuriyeti'nin Kovid-19 salgınına karşı mücadelede başarılı ülkelerden biri olduğunun altını çizmek istiyorum."

- 1 TEMMUZ'DA TURİST KABUL ETMEYİ PLANLIYOR



Gürcistan'ın Kovid-19 salgınına karşı mücadelede en disiplinli ve başarılı ülkelerden biri olduğunu kaydeden Janjgava, Gürcistan hükümetinin ocak ayından beri yürüttüğü çalışmalarla düşük vaka sayıları görüldüğünü, Gürcistan’ın mücadelesinin uluslararası sağlık örgütleri tarafından başarılı bulunduğunu vurguladı.

Janjgava, "Riskli yabancı ülkelere uçuşlar yasaklandı, havaalanı ve hudutlarda gerekli tedbirler alındı. Sosyal izolasyon önlemleri uygulandı. Ülkemizde ilk koronavirüs vakası 26 Şubat'ta tespit edildi. Bugüne kadar uygulanan tedbirler sayesinde vaka sayımız 731'e, iyileşenlerin sayısı ise 526’ya ulaştı. Ülkemizde salgın nedeniyle 12 kişi hayatını kaybetti." diye konuştu.

Gürcistan'da olağanüstü hal ve sokağa çıkma yasağının 23 Mayıs'ta kaldırıldığını hatırlatan Janjgava, "1 Temmuz itibarıyla ise yabancı turistlerin Gürcistan'a kabul edilmesi öngörülmektedir." dedi.

- GÜRCİSTAN'I ZİYARET ETMEK İSTEYENLER İÇİN ŞARTLAR BELİRLENDİ



Turizm sektörünü canlandırmak için yoğun çalışmaların sürdüğünü ifade eden Büyükelçi Janjgava, şu bilgileri aktardı:

"Gürcistan’da iç turizmin 15 Haziran'dan itibaren başlaması bekleniyor. Ayrıca, güvenli koridor oluşturarak 1 Temmuz itibarıyla dış turizmin belli ülkelerle başlayacağı öngörülmektedir. Yabancı turistlerin güvenli bir şekilde kabul edilmesi amacıyla Gürcistan hükümeti tarafından havaalanı, kara hudutları, oteller, restoranlar ve kafeler için sıkı önlemler alınmaya başlandı. Söz konusu önlemler hem ülkedeki turistlerin hem de turizm sektöründe çalışanların güvenliğini sağlayacaktır. Gürcistan’ın tarih, mimari, kültür ve doğa açısından çok zengin bir ülke olduğu bilinmektedir. Bu dönemde ise amacımız, Gürcistan’ın koronavirüs açısından güvenli bir ülke olduğunu dünyaya tanıtmaktır.

Ayrıca Gürcistan hükümeti, ülkede faaliyet gösteren 20'den fazla hava yoluyla uçuşları yeniden başlatmak konusunda ön anlaşmaya vardı. Gürcistan’a gelen ziyaretçiler için yerine getirilmesi zorunlu olan şartlar şunlardır: Sonucu negatif çıkmış koronavirüs PCR testi sonuç belgesi (seyahat etmeden önceki 72 saat içinde yapılmalıdır) veya antikor test sertifikası, koronavirüs tedavisini kapsayan seyahat sigortası, yüz maskesi kullanma ve termal taramadan geçilmesi."

- HAVA TRAFİĞİNİN AÇILMASI VE TESTLER İÇİN YOL HARİTASI



Janjgava, salgına rağmen iki ülke arasında yoğun üst düzey temasların devam ettiğini belirterek, bu temasları ve görüşmelerde ele alınan konuları şöyle anlattı:

"Gürcistan'ın Ankara Büyükelçiliği aracılığıyla Gürcistan Cumhurbaşkanı Ekselansları Salome Zourabichvili ile Türkiye Cumhurbaşkanı Ekselansları Recep Tayyip Erdoğan arasında telefon görüşmesi gerçekleştirildi. Ayrıca, Gürcistan Dışişleri Bakanı David Zalkaliani ile Türkiye Dışişleri Bakanı Mevlut Çavuşoğlu; Gürcistan Ekonomi ve Sürdürülebilir Kalkınma Bakanı Natia Turnava ile Türkiye Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy ile yaptığı audio ve video konferanslar sırasında koronavirüs pandemisi ve önümüzdeki dönemde atılacak adımlar değerlendirildi.

İki ülke arasında mevcut olan ziyaretçilerin sayısını göz önünde bulundurarak, uluslararası hava trafiğinin açılması ve sınırlarda testlerin yapılması konusunda bir yol haritası çizildi. Türkiye'yi geçen sene 2 milyon Gürcü vatandaşı, Gürcistan’ı ise 1 milyondan fazla Türk vatandaşı ziyaret etti."

- HEM RAMAZAN BAYRAMI HEM GÜRCİSTAN'IN BAĞIMSIZLIK GÜNÜ

Türkiye ile Gürcistan arasındaki ilişkilerin stratejik düzeyde olduğunun, ortaklığın başarılı devam ettiğinin altını çizen Janjgava, "İki ülke arasında her alanda mükemmel ilişkilerimiz var. Türkiye Gürcistan’ın en büyük ticaret ortağı durumundadır." şeklinde konuştu.

Janjgava, ilişkilerin geliştirilmesi amacıyla Yüksek Düzeyli Stratejik İşbirliği Konseyi (YDSK) mekanizmasının kurulduğunu, YDSK'nin üçüncü toplantısının Ankara’da düzenlenmesi öngörüldüğünü söyledi.

İkili iş birliği ile Azerbaycan, Gürcistan ve Türkiye arasında dışişleri bakanları düzeyinde üçlü diyalog mekanizmasının da bu ortaklığa katkı sunduğunu dile getiren Janjgava, şunları ifade etti:

"Bu fırsatı kullanarak, dost ve kardeş Türk halkının Ramazan Bayramı'nı en içten duygularımla kutlar, bayramın sevgi, barış ve huzur getirmesini dilerim. Aynı zamanda, bugün Gürcistan’da bağımsızlık günü kutlanmaktadır. Gürcistan’ın bağımsızlığını ve toprak bütünlüğünü ilk tanıyan ülkeler arasında Türkiye Cumhuriyeti olmuştu. Türkiye, ülkemizin toprak bütünlüğünü ve egemenliğini somut bir şekilde desteklemeye devam etmektedir. Ayrıca, Gürcistan'ın NATO ile entegrasyon sürecinde Türkiye'nin devam eden siyasi desteğinin ülkemiz için çok önemli olduğunu bir kez daha altını çizerek belirtmek istiyorum."