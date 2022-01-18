Gürcü gençlere Türkçe öğrenme çağrısı

AA 18 Ocak 2022 Salı 11:25 - Güncelleme: 18 Ocak 2022 Salı 11:26

İş yerinde, arkadaş çevresinde veya tek başınayken Türkçe şarkılar söyleyen Sepaşvili, Türk sanatına olan ilgi ve sevgisini AA muhabirine anlattı.

Sepaşvili, Türkçeye olan ilgisinin 2013'ten beri izlediği Türk dizileri sayesinde arttığını ifade ederek, "Türkçe dizileri orijinalinden izlemek istiyordum. İyi hatırlıyorum, o zaman ilk olarak Türk alfabesini öğrenmeye çalıştım. Böylece kendi kendime Türkçe öğrenmeye başladım." dedi.

Daha sonra Türk şarkılarıyla ilgilendiğini, bu şarkıları söylemek istediğini ve bu yönde de kendini geliştirmeye çalıştığını anlatan Sepaşvili, "Daha sonra Türkçe şarkı söylemeyi öğrendim ve bu da benim dil öğrenme yeteneğimi güçlendirdi." diye konuştu.

Ana, ilk zamanlar internette Türkçe şarkılar dinlediğini, sevdiği şarkı ve şarkıcıların Türkçeye olan ilgisini artırdığını söyledi.

Üniversite eğitimine başladığı 2016'da seçmeli yabancı dil olarak Türkçe seçtiğini ifade eden Sepaşvili, aynı zamanda kendi kendine öğrendiği Türkçeyi geliştirmek amacıyla Tiflis Yunus Emre Enstitüsünde (YEE) 3 aylık temel eğitim aldığı bilgisini de paylaştı.

Sepaşvili, aynı zamanda Tiflis'te bir otelde çalıştığını, iş yoğunluğundan eğitime fazla zaman ayıramadığını ancak otelde Türkçe bilen turistlerle konuşarak dil bilgisini güçlendirdiğini aktararak, "Aynı zamanda Türkçe bilmek benim için iş hayatımda da çok faydalı. Çalışma alanımız turizmle alakalı olduğu için Türk, Azerbaycanlı veya Türk dili konuşan diğer ülkelerden gelen ziyaretçiler ile Türkçe konuşma fırsatım oluyor." diye konuştu.

Gelecekte Türkiye'de eğitim almak istediğini dile getiren Ana Sepaşvili, "Eğitimimi Türkiye'de sürdürmek istiyorum. Kendi mesleğime göre master yapmayı düşünüyorum." şeklinde konuştu.

- ARKADAŞLIĞIMIZIN EN GÜÇLÜ BAĞLANTISI TÜRKÇE BİLMEK VE TÜRK KÜLTÜRÜNE OLAN SEVGİMİZDİR

Sepaşvili'nin üniversiteden arkadaşı, aynı zamanda Tiflis YEE'de Türkçe eğitimi alan Mariam Kveselava, iki arkadaş olarak Türk diline büyük önem verdiklerini söyledi.

Sepaşvili ile üniversitede tanıştıktan sonra aralarındaki arkadaşlık bağlarının Türkçeye gösterdikleri ilgiliden daha da güçlendiğini anlatan Kveselava, "Arkadaşlığımızın en güçlü bağlantısı Türkçe bilmek ve Türk kültürüne olan sevgimizdir." dedi.

Kveselava, arkadaşı ile bir araya geldiklerinde Türkçe şarkılar söyleyerek zaman geçirdiklerini ifade ederek, "Gürcü gençleri Türkçe öğrenmeye davet ediyoruz. Türkçeyi bildiklerinde Türk kültürünü de yakından tanıyacaklar." şeklinde konuştu.

Sepaşvili ile Kveselava, Tiflis YEE merkezinde birlikte Türkçe pop ve rap şarkıları seslendirdikleri bir performans sergiledi.