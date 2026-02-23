İSTANBUL 10°C / 5°C
Güncel

Gürlek ile Çiftçi ilk kez katılacak! Cumhurbaşkanlığı Kabinesi yoğun gündemle toplanıyor

Adalet Bakanı Akın Gürlek ile İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi'nin ilk kez katılacağı Cumhurbaşkanlığı Kabinesi bugün Cumhurbaşkanı Erdoğan başkanlığında Beştepe'de toplanacak. Toplantının gündeminde 'Terörsüz Türkiye', Suriye, İran-ABD gerilimi ve Gazze'deki gelişmeler var.

HABER MERKEZİ23 Şubat 2026 Pazartesi 08:12 - Güncelleme:
Gürlek ile Çiftçi ilk kez katılacak! Cumhurbaşkanlığı Kabinesi yoğun gündemle toplanıyor
ABONE OL

Cumhurbaşkanlığı Kabinesi, 3 haftalık aranın ardından yoğun gündemle toplanacak. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın başkanlığında gerçekleştirilecek toplantının öncelikli gündemi Terörsüz Türkiye hedefi.

Terörsüz Türkiye sürecinde önemli bir eşik daha geride bırakıldı. Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde kurulan Milli Dayanışma, Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonu ortak raporunu kabul etti. İşte bu kapsamda kabine toplantısında süreçte gelinen son aşama, sahadaki gelişmeler ve hazırlanan rapor ele alınacak.

ABD-İRAN GERİLİMİ

Suriye'deki son durum üzerinden de bundan sonra atılacak adımlara ilişkin istişarelerde bulunulacak.

Kabinede bir diğer önemli başlık dış politika olacak. Washington-Tahran hattında yükselen tansiyon hakkında görüş alışverişi yapılacak. Gerilimin azaltılması için yürütülecek diplomasi trafiği değerlendirilecek.

GAZZE

Toplantıda Gazze'nin yeniden imar ve ihyasında gelinen son aşama ile Gazze Barış Kurulu'nun çalışmaları da görüşülecek. İnsani yardımların ulaştırılması ve soykırımcı İsrail'in saldırganlığının durdurulmasına ilişkin yol haritası üzerinde durulacak.

Adalet Bakanı Akın Gürlek ile İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, kabine toplantısına ilk kez katılacak.

