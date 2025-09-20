İSTANBUL 25°C / 18°C
Parçalı bulutlu, güneşli
20 Eylül 2025 Cumartesi / 28 RebiülEvvel 1447
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    41,4171
  • EURO
    48,7056
  • ALTIN
    4903.41
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Güncel
  • >
  • Gürsel Tekin, CHP'nin troll ağını ifşa etti: Beni psikolojik baskıyla yıldıramazsınız
Güncel

Gürsel Tekin, CHP'nin troll ağını ifşa etti: Beni psikolojik baskıyla yıldıramazsınız

CHP İstanbul İl Başkanı Gürsel Tekin, katıldığı bir canlı yayında CHP'nin troll ağından bahsetti. Söz konusu troll hesaplar üzerinden kendisine psikolojik baskı yapıldığını belirten Tekin, “Beni yıldıramayacaklar” dedi.

HABER MERKEZİ20 Eylül 2025 Cumartesi 23:26 - Güncelleme:
Gürsel Tekin, CHP'nin troll ağını ifşa etti: Beni psikolojik baskıyla yıldıramazsınız
ABONE OL

TGRT Haber'de açıklamalarda bulunan İstanbul 45. Asliye Hukuk Mahkemesince CHP İstanbul İl Yönetimine görevlendirilen Gürsel Tekin, CHP'nin sosyal medya platformlarında çevirdiği oyunları ifşa etti.

"BUNLARI YAPANLARI BULACAĞIM"

Tekin, CHP'nin troll ağı olan şirketleri kullandığını belirterek söz konusu hesaplardan psikolojik baskılara maruz kaldığını itiraf etti. Tekin konuya ilişkin, "Mesela şu anda dava açtığımız birçok hesapların adresi Hindistan çıkıyor, Almanya çıkıyor. Hindistan'dakinin ya da Almanya'dakinin benim parti içi meselemle ne ilgisi var" dedi.

Öte yandan Tekin, "Şikayet eden de CHP'li şikayet edilen de. Bunları yapanı bulacağım" ifadelerini kullandı.

Gürsel Tekin: Sürekli yalanları düzeltmekten yorulduk

Özgür Özel'den yeni kaos planı

Gürsel Tekin: Terör örgütü partiye sızmayı başarmış

ÖNERİLEN VİDEO

Soykırımcı İsrail, Mahna Kulesi'ni bombaladı

Kapat
Video yükleniyor...

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.