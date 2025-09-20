TGRT Haber'de açıklamalarda bulunan İstanbul 45. Asliye Hukuk Mahkemesince CHP İstanbul İl Yönetimine görevlendirilen Gürsel Tekin, CHP'nin sosyal medya platformlarında çevirdiği oyunları ifşa etti.

"BUNLARI YAPANLARI BULACAĞIM"

Tekin, CHP'nin troll ağı olan şirketleri kullandığını belirterek söz konusu hesaplardan psikolojik baskılara maruz kaldığını itiraf etti. Tekin konuya ilişkin, "Mesela şu anda dava açtığımız birçok hesapların adresi Hindistan çıkıyor, Almanya çıkıyor. Hindistan'dakinin ya da Almanya'dakinin benim parti içi meselemle ne ilgisi var" dedi.

Öte yandan Tekin, "Şikayet eden de CHP'li şikayet edilen de. Bunları yapanı bulacağım" ifadelerini kullandı.

