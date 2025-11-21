İstanbul 45. Asliye Hukuk Mahkemesindeki duruşmaya davacı Özlem Erkan ile davalı CHP Genel Başkanlığının avukatları katıldı.

CHP Genel Başkanlığının avukatı Çağlar Çağlayan, sundukları tüm dilekçelerde Anayasa Mahkemesi ve Yargıtay kararları uyarınca mahkemenin davaya bakmakta görevsiz olduğunu, davacı bakımından aktif husumet ehliyetinin bulunmadığını, davayı açmak için kanunda belirtilen hak düşürücü sürenin geçmiş olduğunu belirttiklerini söyledi.

Çağlayan, kongrenin iptali davası açılabilmesi için tüzükte belirtilen parti içi itiraz yollarının kullanılmadığını, iptal davası bakımından hak düşürücü sürenin geçtiğini anlatarak, hem tedbir hem de davanın esası bakımından mahkemenin dayandığı 298 sayılı Seçimlerin Temel Hükümleri ve Seçmen Kütükleri Hakkında Kanun'un 152. maddesine göre inceleme yapmak için de zaman aşımının dolduğunu dile getirdi.

Dosyaya sundukları tüm kararlar, uzman görüşleri ve müktesebat çerçevesinde davanın reddini talep ettiklerini belirten Çağlayan, aynı konuda açılmış tüm davaların hem tedbir hem de esas yönünden reddedildiğini söyledi.

Özlem Erkan'ın avukatı Cevahir Kılıç da mahkemenin yetkili ve görevli olduğunu belirterek, davalı tarafın itirazlarının reddi ile davanın esasına geçilmesini talep etti.

Ara kararını açıklayan mahkeme, davalı tarafın yetki itirazını reddederek, mahkemenin yetkili ve görevli olduğuna karar verdi.

Asıl ve birleşen dosyalarda CHP Genel Başkanlığı haricindeki davalıların dosyalardan tefrikine ve bu davaların ayrı birer esasa kaydedilmesine hükmeden mahkeme, ilçe seçim kuruluna müzekkere yazılarak yeni yapılan seçimlere ilişkin evrakın ve sonuçların mahkemeye gönderilmesini kararlaştırdı.

Mahkeme, birleştirilmesi istenen dosyanın istinaf süreci bittikten sonra ilgili talebin değerlendirilmesini karara bağlayarak duruşmayı 27 Şubat'a erteledi.

- NE OLMUŞTU?

Davacı Özlem Erkan, mahkemeye sunduğu şikayet dilekçesinde, 8 Ekim 2023'te gerçekleştirilen CHP İstanbul İl Başkanlığı İl Kongresi'nin yetkisizlik ve usulsüzlük nedeniyle hükümsüz kaldığını, delegelerin irade fesadı halleri ve suç kapsamlı eylemlerinin olduğunu, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca başlatılan soruşturmalara ve basına yansıyan ses kayıtlarına göre kongrede oy kullanacak delegelerin para, telefon-tablet hediyeleri, iş vaadi ve çeşitli maddi menfaatler karşılığında yönlendirildiğinin tespit edildiğini belirtmişti.

Erkan, dilekçesinde, "Kongrede kullanılan oy sayısının 600 delege sınırını aştığının tespit edildiğini, dava konusu edilen İstanbul İl Kongresi'nin mutlak butlan ile sakat olduğunun savcılık soruşturmaları ile kanıtlanmış olduğundan bahisle 8 Ekim 2023 İstanbul İl Kongresi'nde alınan tüm kararların tedbiren hükümlerinin durdurulmasına, bu kongrede seçilen İl Başkanı, İl Yönetim Kurulu ve İl Disiplin Kurulu üyelerinin tedbiren görevden uzaklaştırılmasına, önceki kongrede seçilen İl Başkanı, İl Yönetim Kurulu ve İl Disiplin Kurulunun tedbiren göreve iadesine veya mahkemece uygun görülecek geçici kurulun atanmasına, İstanbul İl Kongresi delegelerinin görevden uzaklaştırılmasına, CHP Merkez Yönetim Kurulunca başlatılan 39. Olağan Kurultay sürecinin tedbiren durdurulmasına karar verilmesini talep ederim." ifadelerine yer vermişti.

Bunun üzerine dosyaya bakan İstanbul 45. Asliye Hukuk Mahkemesi, 8 Ekim 2023'te yapılan CHP 38. Olağan İstanbul İl Kongresi'nde seçilen ve Sarıyer 1. İlçe Seçim Kurulu Başkanlığının 11 Ekim 2023 tarihli kararında yer alan İl Başkanı, İl Yönetim Kurulu asıl ve yedek üyeleri ile İl Disiplin Kurulu asıl ve yedek üyelerinin tedbiren bu görevlerden uzaklaştırılmalarına karar vermişti.

Mahkeme, Gürsel Tekin, Zeki Şen, Hasan Babacan, Müjdat Gürbüz ve Erkan Narsap'tan oluşan geçici kurulun tedbiren Cumhuriyet Halk Partisi İstanbul İl Başkanı, İl Yönetim Kurulu ve İl Disiplin Kurulu yetkilerini kullanmak üzere görevlendirilmelerine hükmetmişti.

CHP 38. Olağan İstanbul İl Kongresi'nde seçilen ve Sarıyer 1. İlçe Seçim Kurulu Başkanlığının 11 Ekim 2023 tarihli kararında yer alan üst kurul-kurultay delegelerinin tedbiren bu görevden uzaklaştırılmaları da mahkeme tarafından karara bağlanmıştı.

Mahkeme, CHP Merkez Yönetim Kurulu tarafından 14 Temmuz 2025'te alınan karar uyarınca başlatılan 39. Olağan Kurultay süreci kongre takviminde yer alan seçim çalışmalarından yalnızca İstanbul İl Örgütünce yapılacak ilçe kongreleri ve il kongresi seçim çalışmalarının tedbiren durdurulmasına da karar vermişti.

- İTİRAZ REDDEDİLMİŞTİ

Karara davalının avukatları itiraz etmiş, mahkeme söz konusu itirazın duruşmalı olarak değerlendirilmesini kararlaştırmıştı. Duruşmada mahkeme, itirazı reddetmişti.

Öte yandan, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca, İstanbul 45. Asliye Hukuk Mahkemesindeki davayla birleştirme talepli davaname hazırlanmıştı.

Davanamede CHP Genel Başkanlığı, CHP İstanbul İl Başkanlığı, Aydın Karaaslan, Fahrettin Çırak, İnan Güney, Melda Tanişman Tutan, Niyazi Güneri, Özgür Çelik, Rıza Akpolat, Tülay Yavuz, Uğur Gökdemir ve Veli Gümüş, "davalı" olarak yer alıyor.

Davanamede, şunlar kaydediliyor:

"Davalı Cumhuriyet Halk Partisi İstanbul İl Başkanlığının, bir örneği davaname talebi içerisine alınan Cumhuriyet Başsavcılığımızın 29 Ağustos tarihli soruşturma numaralı dosyasından anlaşılacağı üzere, yarışan bir adayın (Özgür Çelik) seçimi kazanması adına, yapılan seçimde delegelere maddi menfaat temin etmek ve delegelerin oylarını bir aday lehine almak adına yakınlarını işe sokmayı vadetmek suretiyle hile karıştırdıkları anlaşılmakla, 8 Ekim 2023 tarihinde yapılan Cumhuriyet Halk Partisi İstanbul İl Kongresi'nin ve bu kongrede alınan kararların iptaline karar verilmesi, kamu adına talep ve dava olunur."