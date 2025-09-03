CHP delegelerinden Özlem Erkan'ın başvurusu üzerine açılan davada İstanbul 45. Asliye Hukuk Mahkemesi, CHP 38. Olağan İstanbul İl Kongresi'nde seçilen CHP İstanbul İl Başkanı Özgür Çelik ve yönetimin tedbiren görevden uzaklaştırılmalarına, İl Başkanlığı'na geçici yönetim kurulu atanmasına karar verdi.

Mahkeme, Gürsel Tekin, Zeki Şen, Hasan Babacan, Müjdat Gürbüz ve Erkan Narsap'tan oluşan geçici kurulun tedbiren Cumhuriyet Halk Partisi İstanbul İl Başkanı, İl Yönetim Kurulu ve İl Disiplin Kurulu yetkilerini kullanmak üzere görevlendirilmelerine hükmetti.

Mahkemenin kararını tanımayarak şaibeye resmen kalkan olan CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Gürsel Tekin'in partiden ihraç edildiğini duyurdu.

GÜRSEL TEKİN: ORTADA BİR YARGI KARARI VAR

TürkMedya Ankara Temsilcisi Melik Yiğitel, CHP'den ihraç edilen Gürsel Tekin ile konuştuğunu belirtti.

Yiğitel, "Gürsel Tekin ile telefon görüşmesi yaptım. Dedi ki; 'Ben sabah e-Devlet'e girdim. Partiden ihraç edildiğim falan yok. Üyeliğim hala duruyor. Bu ihraç kararı nasıl alındı ben anlamadım. İhraç gerekçesi yok ortada. Neye istinaden ihraç ediyorlar belli değil." ifadelerini kullandı.

Tekin'in kendisine 'Savunmam alınmadan beni ihraç edemezler' dediğini belirten Yiğitel, "Parti tüzüğümüz buna engel. Benim geliş nedenim belli. Sorunları çözmek, sorun oluşturmak değil. Genel Başkan da beni çok iyi tanır. Ortada bir yargı kararı var. Yargı kararına rağmen beni il başkanlığına sokmamak gibi bir tutum belirlenemez. Partimi adliye koridorlarında bekletmemi mi istiyorlardı? Ben bunu yapacak biri değilim. Partimi adliye koridorlarında bırakamazdım. Sorumluluk aldım." dedi.