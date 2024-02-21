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Gürsel Tekin'den bir itiraf daha: Canlı yayında açıkladı

Yerel seçimler yaklaşırken CHP'de sular durulmuyor. CHP'den zehir zemberek sözlerle istifa eden Gürsel Tekin, katıldığı bir televizyon programında partisine ilişkin önemli itiraflarda bulundu. “Öyle bir hal oldu ki CHP'de CHP'li olmak zor hale geldi.” ifadelerini kullanan Tekin, 'İmamoğlu'na bir kızgınlığınız var mı sorusu?' üzerine 'Benim muhatabım belediye başkanları değil.' cevabını verdi.

21 Şubat 2024 Çarşamba 00:27 - Güncelleme:
Gürsel Tekin'den bir itiraf daha: Canlı yayında açıkladı
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31 Mart yerel seçimlerine 2 aydan az bir süre kalırken CHP'de sular durulmuyor.

Geçtiğimiz günlerde sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla CHP'den istifa ettiğini açıklayan Gürsel Tekin, CHP ile ilgili çarpıcı bir itirafta bulundu.

Katıldığı bir televizyon programında konuşan Tekin, partideki iç kargaşayı vurgulayarak CHP Genel Başkanı Özgür Özel'i ve genel merkez yöneticilerini topa tuttu.

"MUHATABIM BELEDİYE YÖNETİCİLERİ DEĞİL"

CHP'deki eş başkanlık krizine ve adayların hakkaniyetsiz bir şekilde belirlendiğini vurgulayan Tekin, "Tabi benim muhatabım CHP'nin genel başkanı ve genel merkez yöneticileridir, belediye yöneticileri değil. Bu partinin okulunda yetişmiş bir insan olarak söylüyorum, asla kimse hakkaniyetli bir şey yaptık diyemez. Ben bile tanımıyorsam birçok atananı, başkaları nereden tanıyacak bilmiyorum." dedi.

"CHP'DE CHP'Lİ OLMAK ZORLAŞIR HALE GELDİ"

Tekin, uzun süredir partinin içerisinde çekirdekten yetiştiğini fakat devam eden iç krizde hiçbir şey anlayamaz olduğunu belirterek, Özel sonrası CHP'nin geldiği durumu, "Öyle bir hale geldi ki, CHP'de CHP'li olmak zor bir hale geldi." sözleriyle ifade etti.

"BUNLAR ÇÜRÜMÜŞ ADAMLAR"

Gürsel Tekin geçtiğimiz günlerde de yaptığı bir açıklamada İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'na adeta savaş ilan ederek, "Bunlar değişimci değil çürümüş adamlar. Onlara ne destek olacağım." ifadelerini kullanmıştı.

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