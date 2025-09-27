İSTANBUL 22°C / 16°C
Güncel

Gürsel Tekin'den Özel yönetimine 3 zor soru: Bu ne demek açıklasınlar!

CHP, mahkeme kararıyla İstanbul İl Başkanlığı'na getirilen Gürsel Tekin ve 5 partiliyi ihraç etti. TürkMedya Ankara Temsilcisi Melik Yiğitel'e konuşan Tekin, 'Ben suç işlemedim ki! Parti üyeliğiyle bağdaşmayan hareket ne demek? Bu ne demek açıklasınlar. Yüz kızartıcı suç mu işledik, belediyeleri mi soyduk, itirafçı işadamlarıyla iş mi yaptık?' dedi.

27 Eylül 2025 Cumartesi 08:46
Gürsel Tekin'den Özel yönetimine 3 zor soru: Bu ne demek açıklasınlar!
CHP, mahkeme kararına uydukları için İstanbul İl Başkanlığı Çağrı Heyeti'nde yer alan Gürsel Tekin, Savaş Aras, Erkan Narsap, Zeki Şen, Levent Çelik'in parti üyeliğini sonlandırdı. Son zamanlarda yönetime karşı muhalif görüşleriyle öne çıkan eski CHP Milletvekili Barış Yarkadaş da üyelikten çıkarılan isimler arasında yer aldı.

CHP'den yapılan açıklamada çıkarma işleminin "partide aldıkları görev ve sorumlulukla ve üyelikle bağdaşmayan tutum ve davranışlarda bulunmak" gerekçesiyle alındığı belirtildi. Parti yönetimine muhalif görüşleriyle öne çıkan Yusuf Gögerkaya, Berhan Şimşek, Mustafa Yavuz, Zeynel Kızılkaya, Atakan Demirci, Koray Göbel, Ömer Kutlu, Cevher Sönmez'in partiden çıkarılma talebiyle Yüksek Disiplin Kurulu'na sevk işlemine itirazları ise reddedildi.

YÜZ KIZARTICI SUÇ MU İŞLEDİK?

İhraç kararı sonrası TürkMedya Ankara Temsilcisi Melik Yiğitel'e konuşan "Ben bir suç işlemedim ki beni ihraç ediyorlar. Hukuken beni ihraç edemezler. Parti üyeliği ile bağdaşmayan hareketten söz ediyorlar. Bu ne demek açıklasınlar. Yüz kızartıcı suç mu işledik? Belediyeleri mi soyduk? İtirafçı olan işadamlarıyla iş mi yaptık, ne yaptık?" dedi.

'PARTİ KİRLİ DÜZENDEN TEMİZLENECEK'

Gürsel Tekin, ihraç kararına sosyal medya hesabından da sitemde bulundu. Kararın kendilerini değil, partinin geçmişini ve değerlerini hedef aldığı savunan Tekin, şu ifadeleri kullandı: Bizler Cumhuriyet Halk Partisi'nin emektarlarıyız. Yıllarımızı, alın terimizi ve mücadelemizi bu partiye adadık. Bizler var oldukça Cumhuriyet Halk Partisi, şaibelerden ve kişisel hırslardan arınarak daha da büyüyecektir. Çünkü CHP, birkaç kişinin koltuk kaygısıyla tasfiye ettiği insanların değil, Mustafa Kemal Atatürk'ün izinden giden milyonların partisidir. Bizler, partimizi namussuzlardan, şaibelerden ve kirli düzenlerden temizlemek için mücadelemize devam edeceğiz. İhraç kararlarıyla bizi susturamazsınız. Tarih, bugün alınan bu haksız kararları değil, bu kararların karşısında dimdik duran bizleri yazacaktır.

