14 Şubat 2020 Cuma 15:39 - Güncelleme: 14 Şubat 2020 Cuma 15:39

Tv8 ekranlarının sevilen yarışma programı O Ses Türkiye'de bugün yarı final heyecanı yaşanacak. Yarşmacılar en güzel performansını sergilemek için O Ses Türkiye sahnesindeki yerini alacak. Gürsu Çavuşoğlu, O Ses Türkiye’nin 2020 sezonunda yarı finale kalan isimlerden biri oldu. Gürsu Çavuşoğlu O Ses Türkiye yarışmacısı kimdir? O Ses Türkiye Gürsu Çavuşoğlu nereli, kaç yaşında? gibi soruların yanıtları merak ediliyor. O Ses Türkiye Gürsu Çavuşoğlu hakkında tüm detaylar haberimizde..

GÜRSU ÇAVUŞOĞLU O SES TÜRKİYE YARIŞMACISI KİMDİR?

Konservatuar mezunu olan Gürsu Çavuşoğlu, 1990 yılında Adana’da dünyaya geldi. Çeşitli yerlerde sahne alan ve enerjisiyle O Ses Türkiye jüri üyelerinin yanı sıra stüdyodakileri etkileyen Gürsu Çavuşoğlu, Acun Ilıcalı’nın “Söylemek istediğin başka bir şarkı var mı?” sorusuna karşılık ‘Haydar Haydar’ şarkısını okumuştu.

O Ses Türkiye sahnesine ilk olarak Athena’nın “Serseri Mayın” şarkısıyla çıkan Gürsu Çavuşoğlu bütün jüri üyelerini döndürmeyi başarmıştı. Dört jüri üyesini de döndüren Gürsu tercihini Hadise’den yana kullanmıştı.