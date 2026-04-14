İSTANBUL 18°C / 9°C
Parçalı bulutlu, güneşli
14 Nisan 2026 Salı / 27 Sevval 1447
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    44,7364
  • EURO
    52,747
  • ALTIN
    6886.59
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

Güncel

Gürültü kavgası kanla bitti: 3 yaralı

Çorum'un Karakeçili Mahallesi'ndeki bir apartmanda gürültü nedeniyle başlayan tartışma bıçaklı kavgaya dönüştü. A.R.G. isimli şüpheli, komşusu E.Z.A. ile kavgayı ayırmaya çalışan 16 yaşındaki N.A.'yı bıçakla yaralarken, kendisi de darp sonucu yaralandı. Polis, A.R.G. ve eşini gözaltına aldı.

AA14 Nisan 2026 Salı 10:12
Gürültü kavgası kanla bitti: 3 yaralı
ABONE OL

Çorum'da bir apartmanda komşular arasında gürültü yüzünden başlayan tartışma kısa sürede bıçaklı kavgaya dönüştü. Olayda 2 kişi bıçakla, 1 kişi ise darp sonucu yaralanırken, şüpheli ve eşi gözaltına alındı.

GÜRÜLTÜ TARTIŞMASI BIÇAKLI KAVGAYA DÖNÜŞTÜ

Alınan bilgiye göre, Karakeçili Mahallesi Bayındır 2. Sokak'taki bir apartmanda A.R.G. ile komşusu E.Z.A. (22) arasında gürültü nedeniyle tartışma çıktı.

Tartışmanın büyüyerek kavgaya dönüşmesi üzerine A.R.G. bıçakla E.Z.A. ile kavgayı ayırmaya çalışan kardeşi N.A'yı (16) yaraladı.

Arbede sırasında A.R.G. de darp sonucu yaralandı.

AĞIR YARALANAN KOMŞU VE KARDEŞİ HASTANEYE KALDIRILDI

İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Ağır yaralanan E.Z.A. ile kardeşi N.A, sağlık ekiplerince Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

Polis, hastanedeki tedavisinin ardından A.R.G. ile eşi D.G'yi gözaltına aldı.

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.