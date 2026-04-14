Gürültü kavgası kanla bitti: 3 yaralı

Çorum'da bir apartmanda komşular arasında gürültü yüzünden başlayan tartışma kısa sürede bıçaklı kavgaya dönüştü. Olayda 2 kişi bıçakla, 1 kişi ise darp sonucu yaralanırken, şüpheli ve eşi gözaltına alındı.

GÜRÜLTÜ TARTIŞMASI BIÇAKLI KAVGAYA DÖNÜŞTÜ

Alınan bilgiye göre, Karakeçili Mahallesi Bayındır 2. Sokak'taki bir apartmanda A.R.G. ile komşusu E.Z.A. (22) arasında gürültü nedeniyle tartışma çıktı.

Tartışmanın büyüyerek kavgaya dönüşmesi üzerine A.R.G. bıçakla E.Z.A. ile kavgayı ayırmaya çalışan kardeşi N.A'yı (16) yaraladı.

Arbede sırasında A.R.G. de darp sonucu yaralandı.

AĞIR YARALANAN KOMŞU VE KARDEŞİ HASTANEYE KALDIRILDI

İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Ağır yaralanan E.Z.A. ile kardeşi N.A, sağlık ekiplerince Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

Polis, hastanedeki tedavisinin ardından A.R.G. ile eşi D.G'yi gözaltına aldı.