Güncel

Gürültü kavgası vahşete dönüştü: Yaşlı çifti infaz edip, KADES'e bastılar

Afyonkarahisar'da komşular arasında halı çırpma ve gürültü meselesi yüzünden çıkan tartışmada karı koca çiftçi pompalı tüfek ve tabanca ile ateş açtıkları karşı taraftaki yaşlı karı koca çiftçi vurarak öldürdü. Olayın ardından şüpheliler, akıllara zarar bir şey yaparak Kadın Destek Uygulaması'na (KADES) basarak yardım istediler.

IHA20 Nisan 2026 Pazartesi 12:46 - Güncelleme:
Olay, kent merkezi Örnekevler Mahallesi Fatih Gümüş Caddesi üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Sevimgül Bodur ve eşi Cemil Bodur, halı çırpma ve gürültü meselesinden dolayı dün üst kat komşuları olan Erhan İ. ve Nursel İ., ile tartıştı. Bu sabah erken saatlerde de iki taraf arasında yine tartışma yaşandı.

YAŞLI ÇİFTİ POMPALI TÜFEKLE İNFAZ ETTİ

Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine iddiaya göre, Erhan İ. Nurhan İ., komşuları Sevimgül Bodur (66) ve eşi Cemil Bodur'un (73) üzerine tabanca ve pompalı tüfekle ateş açtı. Açılan ateşte Bodur çiftçi ağır yaralandı. Yaralanan karı koca çift çevredekilerin haber vermesi üzerine olay yerine gelen ambulanslarla hastanelere kaldırıldı. Sevimgül Bodur ve eşi Cemil Bodur hastanede yapılan müdahaleye rağmen kurtarılmadı.

YAŞLI ÇİFTİ VURUP SONRASINDA KADES'E BASTILAR

Olayın ardından Erhan İ. ve Nursel İ., akıllara zarar bir şey yaparak Kadın Destek Uygulaması'na (KADES) basarak yardım istediler. Bunun üzerine yaklaşık 4 dakika içerisinde bölgeye gelen polis ekipleri ise apartmana girdiklerinde karı koca çiftçi kanlar içinde buldu. Vurulan çift hastaneye kaldırılırken, Erhan İ. ve Nursel İ. polis tarafından gözaltına alındı.

Yakalanan şahısların emniyetteki işlemleri devam ederken, olay sonrası savcılık tarafından çok yönlü soruşturma başlatıldı.

