Gürültü kavgasında kan akmıştı: Silahlı saldırgan cezaevinde

Harmantepe Mahallesi Demir Sokak'taki apartmanda çocukların gürültüsü sebebiyle çıkan tartışmada silahla ateş ettiği üst kattaki komşularından birinin ölümüne, 2'sinin de yaralanmasına neden olduğu gerekçesiyle gözaltına alınan zanlı Y.A'nın (19) emniyetteki işlemleri tamamlandı.

Şüpheli, sevk edildiği adliyede çıkarıldığı nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

Zanlının ifadesinde, kavga ettiği komşuları ile yaklaşık 2 yıldır aralarında husumet olduğunu söylediği öğrenildi.

OLAY

Harmantepe Mahallesi Demir Sokak'taki apartmanın giriş katında oturan Y.A. ile üst kat komşusu M.İ.Ç. arasında 11 Kasım'da çocuk gürültüsü nedeniyle tartışma yaşanmış, komşusunun katına çıkıp dairesine doğru ateş açan Y.A, 3 kişiyi yaralayarak kaçmıştı.

Yaralanan R.Ç. ile C.Ç. ve eşi H.Ç. sağlık ekiplerince yapılan müdahalenin ardından hastaneye kaldırılmış, R.Ç. burada yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamamıştı.

Polis ekiplerince suçta kullandığı tabancayla yakalanan şüphelinin, çeşitli suçlardan da kaydı olduğu anlaşılmıştı.