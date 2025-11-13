İSTANBUL 17°C / 8°C
Parçalı bulutlu, güneşli
13 Kasım 2025 Perşembe / 23 CemaziyelEvvel 1447
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    42,2597
  • EURO
    49,2215
  • ALTIN
    5744.48
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Güncel
  • >
  • Gürültü kavgasında kan akmıştı: Silahlı saldırgan cezaevinde
Güncel

Gürültü kavgasında kan akmıştı: Silahlı saldırgan cezaevinde

Kağıthane'de gürültü sebebiyle çıkan tartışmada silahla ateş ettiği üst kat komşusunu öldüren, iki kişiyi de yaralayan şüpheli tutuklandı.

AA13 Kasım 2025 Perşembe 15:20 - Güncelleme:
Gürültü kavgasında kan akmıştı: Silahlı saldırgan cezaevinde
ABONE OL

Harmantepe Mahallesi Demir Sokak'taki apartmanda çocukların gürültüsü sebebiyle çıkan tartışmada silahla ateş ettiği üst kattaki komşularından birinin ölümüne, 2'sinin de yaralanmasına neden olduğu gerekçesiyle gözaltına alınan zanlı Y.A'nın (19) emniyetteki işlemleri tamamlandı.

Şüpheli, sevk edildiği adliyede çıkarıldığı nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

Zanlının ifadesinde, kavga ettiği komşuları ile yaklaşık 2 yıldır aralarında husumet olduğunu söylediği öğrenildi.

OLAY

Harmantepe Mahallesi Demir Sokak'taki apartmanın giriş katında oturan Y.A. ile üst kat komşusu M.İ.Ç. arasında 11 Kasım'da çocuk gürültüsü nedeniyle tartışma yaşanmış, komşusunun katına çıkıp dairesine doğru ateş açan Y.A, 3 kişiyi yaralayarak kaçmıştı.

Yaralanan R.Ç. ile C.Ç. ve eşi H.Ç. sağlık ekiplerince yapılan müdahalenin ardından hastaneye kaldırılmış, R.Ç. burada yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamamıştı.

Polis ekiplerince suçta kullandığı tabancayla yakalanan şüphelinin, çeşitli suçlardan da kaydı olduğu anlaşılmıştı.

ÖNERİLEN VİDEO

ABD'de kargo uçağı faciası: Felaket anı anbean kamerada

Kapat
Video yükleniyor...

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.