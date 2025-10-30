İSTANBUL 21°C / 12°C
Güncel

Gürültü kavgasında kan aktı: 2 yaralı

Kütahya'da aynı apartmanda ikamet eden iki komşu arasında çıkan 'gürültü' kavgasında 2 kişi yaralandı.

30 Ekim 2025 Perşembe 16:12
Gürültü kavgasında kan aktı: 2 yaralı
ABONE OL

İddiaya göre, Maltepe Mahallesi Şeker Sokak'taki bir apartmanda ikamet eden Ekrem A. (72), binanın önünde karşılaştığı üst katta oturan komşusunun oğlu Seymen E'yi (23) gürültü yaptıkları gerekçesiyle uyardı.

İkili arasında çıkan tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine motokuryelik yapan Seymen E, motosiklet kaskıyla Ekrem A'ya vurarak yüzünden yaralanmasına neden oldu. Arbede sırasında motosikletten düşen genç ise başından yaralandı.

Çevredekilerin durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirmesi üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Yüzünden kask darbesi sonucu yaralanan Ekrem A, gencin tartışma esnasında kendisine bıçak çektiğini iddia etti.

Seymen E. ve Ekrem A, sağlık ekiplerince Kütahya Şehir Hastanesi'ne kaldırıldı.

