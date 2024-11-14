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Gürültü tartışması kanlı bitti: Komşusunu bıçaklayan genç tutuklandı

Samsun'un Atakum ilçesinde, İstanbul'dan tatile gelen Y.Ç. (25), gürültü nedeniyle tartıştığı komşusu E.Y.'yi (24) bıçaklayarak yaraladı. Olayın ardından kaçan Y.Ç., yapılan operasyonla yakalanarak tutuklandı.

IHA14 Kasım 2024 Perşembe 21:18 - Güncelleme:
Gürültü tartışması kanlı bitti: Komşusunu bıçaklayan genç tutuklandı
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Olay, Samsun'un Atakum ilçesi Taflan Yalı Mahallesi'nde gece meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, İstanbul'dan tatil için 2 arkadaşıyla Samsun'a gelen Y.Ç. (25), bungalov ev kiralayarak arkadaşları ile kalmaya başladı. Komşular gürültü yaptıkları için Y.Ç. (25), bungalov evi kiraya vereni telefonla arayıp şikayette bulundu.

Gürültü yüzünden komşular ile Y.Ç. arasında tartışma çıktı. Y.Ç. tartıştığı E.Y.'yi (24) karnından ve sırtının 2 yerinden bıçakladı. Hastaneye kaldırılan E.Y. tedavi altına alınırken, Y.Ç. ise kayıplara karıştı. Geceyi inşatta geçiren Y.Ç., Atakum İlçe Emniyet Müdürlüğü Suç Önleme ve Soruşturma Büro Amirliği ekiplerinin çalışmaları sonucu yakalanarak gözaltına alındı.

Emniyetteki ifadesinin ardından adliyeye sevk edilen zanlı, çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak Samsun T Tipi Kapalı Cezaevine gönderildi.

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