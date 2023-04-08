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Gustavo Campanharo: Valencia umarım Internacional'a gelir

Kayserispor'dan Internacional ekibine transfer olan Gustavo Campanharo, Internacional'a transfer olacağı ile ilgili haberleri çıkan Enner Valencia hakkında konuştu.

8 Nisan 2023 Cumartesi 18:08 - Güncelleme:
Gustavo Campanharo: Valencia umarım Internacional'a gelir
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Kayserispor'dan Internacional'e transfer olan Gustavo Campanharo, basın toplantısında açıklamalarda bulundu.

Campanharo, Internacional ile adı geçen Fenerbahçeli Enner Valencia için gelen soruya da yanıt verdi.

"UMARIM GELİR"

31 yaşındaki futbolcu, Valencia için açıklamasında, "Valencia, harika bir oyuncu. Ona karşı bazı maçlar oynadım. Hatta bir keresinde ikili mücadeleye girdik ve ben kazandım. Sonrasında birbirimize laf attık ancak maç sonunda birbirimize sarıldık. Eğer gelirse bize çok şey katacak ve çok yardımcı olarak biri. Umarım gelir" diye konuştu.

BU SEZON PERFORMANSI

Fenerbahçe forması altında bu sezon tarihi bir sezon geçiren Enner Valencia, çıktığı 37 maçta 30 kez gol sevinci yaşadı. Ekvadorlu golcünün ayrıca 5 asisti bulunuyor.

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