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'Güvenli bölge' adımlarına rağmen terör örgütü sınır hattında varlık göstermeye devam ediyor

Fırat'ın doğusunda 'güvenli bölge' oluşturmaya yönelik atılan adımlara rağmen bölgeyi işgal altında tutmaya devam eden terör örgütü YPG/PKK'nın sözde bayrakları da sınırdaki varlığını sürdürüyor.

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Suriye'de devam eden iç savaşı fırsat bilen terör örgütü YPG/PKK'nın Türkiye sınırındaki Suriye topraklarına yönelik başlattığı işgal üzerine Türkiye ile ABD arasında "güvenli bölge"nin tesis edilmesi amacıyla yürütülen çalışmalar devam ediyor.

Türkiye ile ABD arasındaki bu çalışmalara rağmen, teröristlerin işgali altındaki bölgelerde terör örgütünü simgeleyen bez parçalarını kaldırmaması dikkati çekiyor.

Fırat Nehri'nin doğusundan, Şanlıurfa sınırından başlayıp Mardin'in Nusaybin ilçesine kadar yaklaşık 400 kilometreyi kapsayan bölgedeki Rasulayn, Tel Abyad, Aynularab ve Kamışlı gibi yerleşimleri, terör örgütü YPG/PKK işgali altında tutuyor.

Sınırda varlık gösteren bölücü terör örgütünün saldırılarına karşı, Türkiye sınır hattı modüler duvarla ayrılıyor. Gözetleme kulelerinin yanı sıra solar sistemle çalışan aydınlatma, kamera takip ve sensörlü sistemle kontrol edilen sınır hattında belirli aralıklarla askeri karakollar yer alıyor. Türk Silahlı Kuvvetleri tarafından ayrıca Suriye sınırında konuşlandırılan obüs bataryaları, tank, ZPT gibi zırhlı araçlar da 7/24 görev alıyor.

- TERÖR ÖRGÜTÜ, ÇUKUR VE TÜNELLER KAZIYOR

Tel Abyad, Rasulayn, Aynularab, Kamışlı ilçe merkezleri ile sınır hattına, teröristler tarafından asılan ve terör örgütünü simgeleyen bez parçaları Türkiye'den de görülebiliyor.

Terör örgütünün bu yerleşimlerin etrafına kazdığı çukurlar ve binaların üzeri ile tepelerde oluşturdukları mevziler de sınırdan gözlenebiliyor.

Rasulayn'a 4 kilometre uzaklıktaki Tel Halef'te ise kontrol noktaları ile terör örgütünü simgeleyen bez parçaları bulunuyor.

Terör örgütü üyelerinin, İHA'ların görüntü almasını engellemek için zaman zaman bazı bölgeleri ateşe vererek yoğun duman oluşturmaya çalıştığı gözlenebiliyor.

Kamışlı'da terör örgütü YPG/PKK'nın iş makineleriyle tünel kazmayı ve mevzi oluşturmayı sürdürdüğü görülüyor.

Suriye'deki yerel kaynaklar ise terör örgütünün bölgede çukur kazarak tahkimat yaptığını ayrıca teröristlerin, bölgede yaşayan sivil halkı silah zoruyla ilçe meydanında toplayarak Türkiye aleyhine protesto yapmaya zorladığını belirtiyor.

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