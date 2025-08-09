İSTANBUL 31°C / 23°C
Parçalı bulutlu, güneşli
9 Ağustos 2025 Cumartesi / 15 Safer 1447
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    40,7086
  • EURO
    47,4348
  • ALTIN
    4444.48
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Güncel
  • >
  • ''Güvenli ödeme'' tuzağıyla 141 milyonluk vurgun!
Güncel

''Güvenli ödeme'' tuzağıyla 141 milyonluk vurgun!

Konya merkezli 8 ilde düzenlenen dolandırıcılık operasyonunda gözaltına alınan 12 şüpheliden 7'si tutuklandı. Şüphelilerin hesap incelemelerinde toplam 141 milyon 850 bin lira tutarında dolandırıcılık işlemlerinin saptandığı, 'bilişim sistemini kullanmak suretiyle nitelikli dolandırıcılık ve nitelikli hırsızlık' olaylarından çok sayıda suç kayıtlarının olduğu öğrenildi.

AA9 Ağustos 2025 Cumartesi 15:50 - Güncelleme:
''Güvenli ödeme'' tuzağıyla 141 milyonluk vurgun!
ABONE OL

İl Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, sosyal medya ve internet siteleri üzerinden, beyaz eşya, bisiklet ve mobilya ilanlarıyla tuzağa düşürdükleri kişileri, "güvenli ödeme" adı altında sahte internet adresleriyle dolandıran şüphelilerin yakalanmasına yönelik çalışma başlattı.

Polis, Konya ile Gaziantep, Adana, Mersin, Bursa, İstanbul, Ankara ve Osmaniye'de belirlenen adreslere düzenlediği operasyonda 12 zanlıyı yakaladı.

Şüphelilerin hesap incelemelerinde toplam 141 milyon 850 bin lira tutarında dolandırıcılık işlemlerinin saptandığı, "bilişim sistemini kullanmak suretiyle nitelikli dolandırıcılık ve nitelikli hırsızlık" olaylarından çok sayıda suç kayıtlarının olduğu öğrenildi.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılardan 7'si çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı, 5'i adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

  • dolandırıcı
  • sahte ilan
  • operasyon
  • güvenli ödeme

ÖNERİLEN VİDEO

Akıncı TİHA'dan hedefe tam isabet!

Kapat
Video yükleniyor...

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.