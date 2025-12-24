İSTANBUL 14°C / 10°C
  Güvenlik garantileri masada: Fransa-NATO zirvesinde gündem ''Ukrayna''
Güncel

Güvenlik garantileri masada: Fransa-NATO zirvesinde gündem ''Ukrayna''

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron ile NATO Genel Sekreteri Mark Rutte, Ukrayna'daki son durumu ele alırken Paris merkezli diplomatik çalışmaların ocaktan itibaren hız kazanacağı mesajını verdi.

24 Aralık 2025 Çarşamba 19:56
Güvenlik garantileri masada: Fransa-NATO zirvesinde gündem ''Ukrayna''
Macron, ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundan yaptığı açıklamada, "Mark Rutte ile Ukrayna'daki durumu ve Gönüllüler Koalisyonu kapsamında başlatılan çalışmaları değerlendirmek için görüştüm." ifadesini kullandı.

Ukrayna'ya güvenlik garantileri sağlamak için ocaktan itibaren başkent Paris'te çalışmaya devam edeceklerini belirten Macron, söz konusu garantilerinin kalıcı ve sağlam bir barışın şartlarını oluşturduğu değerlendirmesinde bulundu.

Macron, "Rusya saldırısını sürdürürken, Ukrayna mücadele etmeye ve direnmeye devam ediyor." yorumunda bulunarak, Ukrayna'nın bugün olduğu gibi gelecekte de kendilerine güvenebileceğini ifade etti.

