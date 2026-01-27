İSTANBUL 16°C / 8°C
Güncel

Güvenlik görevlisine saldıran şüpheliler tutuklandı

Şırnak'ın İdil ilçesinde adliyede özel güvenlik görevlisini darbettikleri iddiasıyla gözaltına alınan 3 şüpheli tutuklandı.

AA27 Ocak 2026 Salı 16:20 - Güncelleme:
Güvenlik görevlisine saldıran şüpheliler tutuklandı
Cizre Cumhuriyet Başsavcılığından yapılan yazılı açıklamada, İdil Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında 23 Ocak'ta ifadesi alınmak üzere D.Ö'nün beraberinde F.T. ve C.A. ile adliyeye geldiği belirtildi.

Adliye binasında kendilerini yönlendiren özel güvenlik görevlisi M.B. ile tartışan, ardından M.B'yi darbeden 3 şüphelinin gözaltına alındığı aktarılan açıklamada, "Şüpheliler D.Ö, F.T. ve C.A. 'görevi yaptırmamak için direnme' suçundan nöbetçi sulh ceza hakimliğine sevk edilerek tutuklandı. İdil Cumhuriyet Başsavcılığınca soruşturma titizlikle yürütülmektedir." ifadeleri yer aldı.

