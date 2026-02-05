Güvenlik güçleri 116 bin yaka kamerasını aktif olarak kullanıyor

Temaslarda bulunmak üzere Iğdır'a gelen Sağlam, Valilikte, Vali Mustafa Fırat Taşolar ile bir araya geldi.

Sağlam, gazetecilere yaptığı açıklamada, Kolluk Gözetim Komisyonuna ilişkin bilgi verdi.

Komisyonun, İçişleri Bakan Yardımcısı başkanlığında, Türkiye İnsan Hakları ve Eşitlik Kurumu Başkanı, Mülkiye Teftiş Kurulu Başkanı, İçişleri Bakanlığı Hukuk Hizmetleri Genel Müdürü, Adalet Bakanlığı Ceza İşleri Genel Müdürü, bir akademisyen ve bir bağımsız avukattan oluştuğunu belirten Sağlam, "Komisyon olarak şunun bilincindeyiz. Kolluk birimlerinde görev yapan personelin hukuki sınırlar içinde hareket etmesi, yalnızca ceza ve disiplin süreçleriyle değil aynı zamanda önleyici, yönlendirici, rehberlik edici ve eğitici yaklaşımlarla mümkün olabilir. Komisyonumuz kolluk personelinin mesleki yetkinliklerinin artırılması için kapsamlı hizmet içi eğitim önerileri hazırlamış, bunları ilgili kurumlara ileterek uygulanmasını takip etmektedir." dedi.

Kolluk Gözetim Sistemi'nin, 6713 sayılı Kanun ile hayata geçirildiğinin altını çizen Sağlam, "Ülke genelinde bugün itibarıyla 1007 Kolluk Şikayet Bürosu faaliyettedir. Bu bürolarda 2 bin 851 personel görev yapmaktadır. Iğdır ilinde ise Valilik ve 3 kaymakamlıkta kurulu bulunan Kolluk Şikayet Bürolarında toplam 12 personel, sürecin etkin, düzenli ve kesintisiz yürütülmesi için çalışmaktadır." diye konuştu.

Kolluk Şikayet Bürolarına ilişkin istatistiksel verilere de değinen Sağlam, "2025 yılında Türkiye geneli kayıt sayısı 67 bin 226 olup bunların 47 bin 577'si sonuçlanmıştır. 21 bin 649 kaydın ise işlemleri devam etmektedir. Iğdır ili özeline bakıldığında 2025 yılında toplam kayıt sayısı 242 olup bunların 177'si sonuçlanmıştır, 65 kaydın ise işlemleri devam etmektedir. 2025'te Iğdır'da yürütülen araştırma ve disiplin soruşturmaları sonucunda 110 kolluk personeline farklı türlerde disiplin cezası uygulanmıştır." ifadelerini kullandı.

TÜRKİYE'DE GÜVENLİK GÜÇLERİ 116 BİN 341 YAKA KAMERASINI AKTİF OLARAK KULLANIYOR

Kolluk denetiminde teknolojinin de etkin bir şekilde kullanıldığını aktaran Sağlam, şöyle devam etti:

"Teknolojinin etkin kullanılması, günümüzde güvenliğin ve hesap verebilirliğin ayrılmaz bir unsuru haline gelmiştir. Bu çerçevede yaka kameraları hem vatandaşlarımız hem de kolluk personelimiz açısından şeffaflığın, güvenin ve adaletin somut bir teminatı olarak öne çıkmaktadır. Bugün ülke genelinde Emniyet Genel Müdürlüğünde 65 bin 104, Jandarma Genel Komutanlığında 50 bin, Sahil Güvenlik Komutanlığında ise 1237 yaka kamerası aktif olarak kullanılmaktadır. Iğdır özeline bakıldığında, emniyet birimlerimizde 65, jandarma birimlerimizde ise 138 yaka kamerasının fiilen kullanımda olduğunu memnuniyetle ifade etmek isterim."

Yaka kameraları sayesinde şikayetlerin daha objektif ve adil şekilde incelendiğini kaydeden Sağlam, "Aynı zamanda kolluk personelini de haksız ve mesnetsiz ithamlara karşı koruyan önemli bir güvencedir. Bununla birlikte bu uygulamanın sahadaki iletişim dilini olumlu yönde etkilediğini, vatandaşa karşı daha dikkatli, ölçülü ve saygılı bir yaklaşımın yerleşmesine katkı sunduğunu da gözlemlemekteyiz. Kolluk Gözetim Komisyonu olarak geçtiğimiz ağustos ayında, yaka kameralarının yaygınlaştırılmasına yönelik bir tavsiye kararı aldık. Bu uygulamanın ülke genelinde güçlenerek devam etmesi hem vatandaş memnuniyetini artıracak hem de kolluk teşkilatlarımızın kurumsal itibarını daha da pekiştirecektir." şeklinde konuştu.