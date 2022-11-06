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Güvenlik güçleri nefes aldırmıyor! PKK'ya katılmak için yola çıktı, kıskıvrak yakalandı

Ağrı'da terör örgütü PKK'ya katılmak için evinden ayrılan kadın, Gürbulak Sınır Kapısı'nda bekleyen bir tırın dorsesinde yakalandı.

AA6 Kasım 2022 Pazar 00:04 - Güncelleme:
Güvenlik güçleri nefes aldırmıyor! PKK'ya katılmak için yola çıktı, kıskıvrak yakalandı
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Ağrı'da yaşayan A.B, B.T. isimli şüpheli tarafından kandırılan 21 yaşındaki kızı N.B'nin, evinden ayrılarak terör örgütü PKK'ya katılacağı yönünde güvenlik güçlerine ihbarda bulundu.

Bunun üzerine yapılan çalışmada, N.B, Doğubayazıt ilçesindeki Gürbulak Gümrük Kapısı'nda bekleyen bir tırın dorsesinde İran'a götürülmeye çalışılırken gümrük muhafaza personeli tarafından yakalandı.

Polis ekiplerince gözaltına alınan N.B, çıkarıldığı mahkemece "Silahlı terör örgütüne üye olma" suçundan tutuklandı.

N.B, emniyetteki ifadesinde, İran'da yaşayan Ş.A isimli teröristin, terör örgütü PKK'ya katılmak için kendisiyle iletişime geçtiğini anlattı.

Ş.A'nın yönlendirmesiyle Ağrı'dan Doğubayazıt'a geçtiğini belirten N.B, ilçede kendisini karşılayan kişiler tarafından sınır kapısına götürülerek burada bekleyen bir tırın dorsesine bindirildiğini söyledi.

N.B, geceyi geçirdiği dorsenin kapağının gümrük memurlarınca açılmasıyla yakalandığını ve polise teslim edildiğini kaydetti.

  • sınır kapısı
  • gürbulak

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