  • Güvenlik güçleri teyakkuzda! KKTC'ye yasa dışı geçiş engellendi
Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) güvenlik kuvvetlerinin, Güney Kıbrıs Rum Yönetimi (GKRY) sınırında bulunan Gazimağusa'nın Beyarmudu kasabasına bağlı Çayhan Düzü'ne, Birleşmiş Milletler Barış Gücü (BMBG) kontrolündeki ara bölgeden yasa dışı geçişe izin vermediği bildirildi.

AA15 Nisan 2026 Çarşamba 17:02
Güvenlik kaynaklarından edinilen bilgilere göre, KKTC güvenlik kuvvetleri, ülke sınırları içerisinde yer alan Gazimağusa ilçesine bağlı Beyarmudu kasabasının Çayhan Düzü'ndeki besi ahırlarına Rum tarafında görülen şap hastalığı bahanesiyle yasa dışı geçişler yapılacağı bilgisi üzerine bölgede gerekli tedbirler alındı.

Kaynaklar, BMBG tarafından gerekli taahhütlerin verilmesinin ardından Çayhan Düzü bölgesindeki tedbirlerin hafifletildiğini, bölgede herhangi bir arbede ya da askeri hareketlilik yaşanmadığını belirtti.

Güvenlik birimleri tarafından bölgede emniyet tedbirlerinin uygulanmaya devam edeceğini aktaran kaynaklar, bazı medya organları ve açık kaynaklarda yer alan görsellerin olay yeri ile alakası bulunmadığına dikkat çekti.

Güvenlik kaynakları, bu ve benzeri dezenformasyon ve manipülasyon içerikli haber ve paylaşımlara itibar edilmemesi gerektiğini vurgulayarak, konu ile ilgili resmi makamlardan gelecek açıklamaların dikkate alınmasını istediler.

OLAY

KKTC ile GKRY sınırındaki ara bölgede görev yapan BMBG, hafta başında yaptığı açıklama ile KKTC güvenlik güçlerinin Gazimağusa ilçesine bağlı Çayhan Düzü'nde ara bölgeyi ihlal ettiğini öne sürmüş, KKTC Dışişleri Bakanlığı da bölgenin kendi egemenlik sınırları dahilinde olduğunu duyurmuştu.

Bugün sabah BMBG eşliğinde bir Rum veterinerin bölgeye kaçak girişine KKTC güvenlik güçleri izin vermemişti.

Olay üzerine Rum basını Türk askerinin bölgeye geldiğini iddia eden haberler yayınladı.

BMBG bugün yaptığı yazılı açıklamada ise bölgede sükûnetin hakim olduğunu duyurdu.

