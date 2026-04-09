Güvenlik güçleri teyakkuzdaydı! Teröristler ''sahte bayrak''la avlandı

Beşiktaş'taki Yapı Kredi Plaza ve İsrail Konsolosluğu'nun önündeki polis noktasına yönelik terör saldırısının detaylar ortaya çıktı. Saldırganlardan Onur Çelik'in eşi, kocasını saldırı düzenlememeye ikna edemediğini söyledi. Öte yandan, Türk hava sahasına atılan füzeler gibi Türkiye'de 'sahte bayrak' eylemlerinin düzenlenebileceği istihbaratı doğrultusunda, güvenlik tedbirlerinin en üst seviyeye çıkarıldığı ifade edildi. Hazırlıklı olan polisler böylece 3 saldırganı etkisiz hale getirdi.

MUSTAFA KARAOĞLU9 Nisan 2026 Perşembe 08:36
ABD-İsrail İran savaşında Türkiye'de provokatif eylemler yapılabileceği istihbaratını alan güvenlik güçleri teyakkuzdaydı. Türk hava sahasına atılan füzeler gibi 'sahte bayrak' eylemlerinin düzenlenebileceği istihbaratı doğrultusunda, güvenlik tedbirleri en üst seviyeye çıkarılmıştı. Hazırlıklı olan polisler, 3 saldırganı etkisiz hale getirmişti.

OLAY YERİNDE KEŞİF

Polis ekiplerinin çalışmasında, teröristlerin daha önceden olay yerinde keşif yaptığı belirlendi. Teröristlerden Onur Çelik'in eşinin de ifadesi alındı. Eşine saldırıyı yapmaması yönünde telkinde bulunduğunu söylediği öğrenildi.

KİRALAMAYI UZATTI

Saldırıda kullanılan kiralık aracın teröristler tarafından 3 Nisan'da Kocaeli'den kiralandığı ortaya çıktı. Çelik tarafından kiralanan aracın 6 Nisan'da teslim edileceği, saldırı tarihinin bir gün ertelenmesiyle sürenin bir gün uzatıldığı öğrenildi.

ALAYCILARA GÖZALTI

Saldırıya ilişkin sosyal medyada paylaşılan videoda polislerle "Sen sağ bek, ben sol bek" ifadeleriyle alay eden 12 kişi gözaltına alındı.

Saldırıda teröristlere gözcülük yapan 5 kişi yakalandı.

