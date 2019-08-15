28°
İstanbul
00:00:00
İstanbul
  • $ 5,5721
  • 6,2206
  • 263.605
  • 97198
Haber hattı
0530 708 54 54
Haber hattı
0530 708 54 54

HABERLER

BÖLGELER

SPOR

EKONOMİ

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA

GÜNCEL

  1. Haberler
  2. Güncel

Güvenlik güçlerine saldırı hazırlığındaki teröristlere operasyon

Şırnak'ta, terör örgütü PKK'ya yönelik düzenlenen operasyonda, 21 kişi gözaltına alındı.

  • Şırnak/24 TV
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
x

Şırnak'ta, terör örgütü PKK'nın silahlı eylemlerinin yıl dönümü bahanesiyle güvenlik güçlerine saldırı hazırlığında olan şüphelilere yönelik operasyon düzenlendi.
Şırnak Valiliği'nin açıklamasında, operasyonda 21 kişinin gözaltına alındığı belirtilerek, şöyle denildi: "PKK/KCK silahlı terör örgütünün ilk eylem yaptığı 15 Ağustos 1984 yılının yıl dönümü olması münasebetiyle terör örgütünün silahlı aparatı YPS içerisinde kurye, milis, işbirlikçi olarak faaliyet gösteren, geçmiş yıllarda ilimiz genelinde gerçekleşen el yapımı patlayıcı, molotof kokteylli saldırılara karışan, iştirak eden, haklarında teşhis, ifade beyanı bulunan sosyal medya üzerinden terör örgütü propagandası yapan şahısların tespiti, yakalanması, eylem ve faaliyetlerini deşifre edilerek engellenmesi amacıyla 15 Ağustos 2019 günü 05.00 sıralarında gerçekleştirilen operasyonda 21 şahıs gözaltına alınmıştır."

15 Temmuz´un yeni görüntüleri ortaya çıktı! Darbeciler delilleri böyle karartmaya çalışmışlar

Bu yazıya ilk siz yorum yapın.

Yorumlar

Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.

  • Lütfen birşeyler yazınız. Yorum alanı boş bırakılamaz.
  • Tebrikler! Yorumunuz onay sonrası yayınlanacaktır.
  • Mesajlarınız size hukiki sorumluluk doğurur.
  • Bir hata oluştu lütfen daha sonra tekrar deneyiniz!

Ekonomiden sevindirici haber: Milyarlarca dolar fazla verdi

Ekonomiden sevindirici haber: Milyarlarca dolar fazla verdi

'Türkiye'nin tecrübesinden yararlanmak istiyoruz'

'Türkiye'nin tecrübesinden yararlanmak istiyoruz'

Bu lezzet günde 6 bin lira kazandırıyor

Bu lezzet günde 6 bin lira kazandırıyor

Güvenlik güçlerine saldırı hazırlığındaki teröristlere operasyon

Güvenlik güçlerine saldırı hazırlığındaki teröristlere operasyon

Kızı her şeyi tek tek anlattı: Babam FETÖ'nün beyin takımındaydı

Kızı her şeyi tek tek anlattı: Babam FETÖ'nün beyin takımındaydı

Korkutan görüntü: Gök gürlemesi gibi bir sesten sonra oluştuğunu gördüm

Korkutan görüntü: Gök gürlemesi gibi bir sesten sonra oluştuğunu gördüm

Resmi Gazete'de yayımlandı, 'Botan Vadisi Milli Parkı' olarak belirlendi

Resmi Gazete'de yayımlandı, 'Botan Vadisi Milli Parkı' olarak belirlendi

Türkiye'de sadece bir bölgede yetişiyor! Hasadı başladı

Türkiye'de sadece bir bölgede yetişiyor! Hasadı başladı
 

POPÜLER HABERLER

Yıllarca türbe diye ziyaret edilen mezar gladyatör mozolesi çıktı

Yıllarca türbe diye ziyaret edilen mezar gladyatör mozolesi çıktı

Dünya tarihinin en zeki insanları

Dünya tarihinin en zeki insanları

Süper Kupa maçından renkli görüntüler

Süper Kupa maçından renkli görüntüler

Gökyüzünden görüntülendiler... Görenleri büyülüyor

Gökyüzünden görüntülendiler... Görenleri büyülüyor

ÖNE ÇIKAN HABERLER

ŞANS OYUNLARI

SPOR

HABERLER

BÖLGELER

EKONOMİ

POPÜLER

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA