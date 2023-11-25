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''Güvenlik, İstihbarat ve Koordinasyon Toplantısı'' yapıldı

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya başkanlığında, bakan yardımcıları, Emniyet Genel Müdürü, Jandarma ve Sahil Güvenlik komutanları ile ilgili birim yöneticilerinin katılımıyla 'Güvenlik, İstihbarat ve Koordinasyon Toplantısı' düzenlendi.

AA25 Kasım 2023 Cumartesi 16:37 - Güncelleme:
''Güvenlik, İstihbarat ve Koordinasyon Toplantısı'' yapıldı
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Bakan Yerlikaya, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, toplantıda Narkogüç, Kafes, Kahramanlar, Kalkan, Mercek, Sibergöz, Çember, Kıskaç, Çengel, Mengene ve Kartel operasyonlarının değerlendirildiğini belirtti.

Yerlikaya, terör ve işbirlikçileri, organize suç örgütleri, zehir tacirleri, düzensiz göçmen kaçakçılığı organizatörleri ve kartellerle mücadelelerinin azim ve kararlılıkla devam edeceğini bildirdi.

"Güvenlik, İstihbarat ve Koordinasyon Toplantısı"na, bakan yardımcıları, Jandarma Genel Komutanı Orgeneral Arif Çetin, Emniyet Genel Müdürü Erol Ayyıldız, Sahil Güvenlik Komutanı Tümamiral Ahmet Kendir ve ilgili birim yöneticileri katıldı.

  • Güvenlik Toplantısı
  • İçişleri Bakanı
  • İstihbarat ve Koordinasyon

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