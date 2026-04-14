Güvenlik kamerasını unuttu! Camını taşla kırıp telefonları cepledi

Kaledere Mahallesi'nde Nuh ve Onur Fırıncı'ya ait cep telefonu satılan iş yerinin önüne gelen şüpheli, taşla camı kırıp raflarda bulunan cep telefonlarını alarak uzaklaştı.
Hırsızlık anı ve şüphelinin olay yerinden uzaklaştığı anlar, güvenlik kamerasınca kaydedildi.
Sabah saatlerinde iş yerine gelen Fırıncı kardeşler, dükkandan hırsızlık yapıldığını fark ederek durumu polis ekiplerine bildirdi.
Polis ekipleri, olay yerinde inceleme başlattı.
Hırsızlık şüphelisinin yakalanması için başlatılan çalışma sürüyor.