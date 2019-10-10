Güvenlik kaynakları: ''İHA düşürüldü'' iddiası gerçek değil

Türkiye'nin güney sınırında oluşturulmaya çalışılan terör koridorunu yok etmek, bölgeye barış ve huzur getirmek amacı taşıyan Barış Pınarı Harekatı aleyhinde sosyal medyada birtakım manipülasyon girişimlerinde de bulunuluyor.

Terör örgütüne yakın hesaplardan yapılan bu tür paylaşımlardan birinde, "Türk Silahlı Kuvvetlerine ait bir insansız hava aracının düşürüldüğü"ne yönelik iddia yer aldı.

Güvenlik kaynakları, söz konusu iddiayı tamamen gerçek dışı olarak nitelendirerek, harekatın planlandığı gibi başarıyla devam ettiğini vurguladı.