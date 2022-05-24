İSTANBUL 24°C / 15°C
Parçalı bulutlu, güneşli
24 Mayıs 2022 Salı / 23 Sevval 1443
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    16,0897
  • EURO
    17,247
  • ALTIN
    962.404
  • BIST100
    2386.18
  • Haberler
  • >
  • Güncel
  • >
  • Komandolar bir grup teröristi bir mağarada sıkıştırdı
Güncel

Komandolar bir grup teröristi bir mağarada sıkıştırdı

Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde komandoların, bir grup teröristi mağarada sıkıştırdığı öğrenildi.

AA24 Mayıs 2022 Salı 15:51 - Güncelleme:
ABONE OL

Milli Savunma Bakanlığının teröristlerle çıkan çatışmada 4 askerin şehit olduğunu açıkladığı Pençe-Kilit bölgesinde operasyonlara hız verildi.

Bakanlık kaynaklarından alınan bilgiye göre, yoğun yağış ve sis ile yer yer kum fırtınasına rağmen devam eden operasyonlar sırasında komandolar bir grup teröristi bir mağarada sıkıştırdı. Mağara çevresinde çatışmaların devam ettiği belirtildi.

Öte yandan teröristlerin düzenlediği saldırının ardından sınır hattına giden Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar'ın, Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Güler, Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Musa Avsever ve Hava Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Hasan Küçükakyüz ile temaslarına devam ettiği bildirildi.

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.