Güvenlik korucusu Mehmet Şirin Menteş dualarla toprağa verildi

Valiliğin sosyal medya hesabında yapılan paylaşıma göre, Kuzey Irak'ta görevi başında vefat eden güvenlik korucusu Menteş'in cenazesi Yoncabaşı köyüne getirildi.

Kılınan cenaze namazının ardından Menteş'in naaşı, köy mezarlığında dualarla toprağa verildi.

Törende Vali Ahmet Karakaya, Menteş'e Allah'tan rahmet, yakınlarına da başsağlığı ve sabır diledi.

Cenaze törenine, 10. Komando Tugay Komutan Vekili Albay Haşim Bildiş, Tatvan Kaymakamı Remzi Demir, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Zafer Tombul, İl Emniyet Müdürü Ortaç Şekeroğlu, Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Vefa Akdoğan, kurum amirleri, askeri erkan ve vatandaşlar katıldı.