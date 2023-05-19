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Güvenlik sınavı sonuçları açıklandı mı? 102. dönem ÖGG Özel Güvenlik sınav sonuçları sorgulama ekranı

Güvenlik sınavının sonuçları, adaylar tarafından heyecanla bekleniyor. Özel Güvenlik 102. Temel Eğitim ve 78. Yenileme Eğitimi Sınavı 30 Nisan Pazar günü gerçekleştirildi. Emniyet Genel Müdürlüğü tarafından yapılan değerlendirme sonrası Güvenlik sınavı sonuçları erişime açılacak. ÖGG sınav sonuçları sorgulama işlemleri EGM'nin internet sitesi üzerinden gerçekleştirilecek. İşte 2023 ÖGG Özel Güvenlik sınav sonuçları sorgulama ekranı...

19 Mayıs 2023 Cuma 12:54 - Güncelleme:
Güvenlik sınavı sonuçları açıklandı mı? 102. dönem ÖGG Özel Güvenlik sınav sonuçları sorgulama ekranı
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Emniyet Genel Müdürlüğü tarafından düzenlenen 102. Temel Eğitim ve 78. Yenileme Eğitimi Sınavı 30 Nisan'da gerçekleştirildi. Özel Güvenlik Denetleme Başkanlığı, ÖGG sınav sonuçlarını Emniyet Genel Müdürlüğü'nün www.egm.gov.tr/ozelguvenlik sitesinden ilan edecek. Peki Güvenlik sınavı sonuçları açıklandı mı? İşte 102. dönem ÖGG Özel Güvenlik sınav sonuçları sorgulama ekranı

GÜVENLİK SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK 2023?

102. dönem Özel Güvenlik sınav sonuçları 19 Mayıs 2023 tarihinde açıklanacak.

EGM tarafından düzenlenen Özel Güvenlik sınav sonuçları Emniyet Genel Müdürlüğü'nün https://onlineislemler.egm.gov.tr/ internet adresinden sorgulanabilecek.

EGM tarafından düzenlenen Özel Güvenlik sınav sonuçları, Emniyet Genel Müdürlüğü'nün https://onlineislemler.egm.gov.tr/ isimli internet adresinden T.C. kimlik numarası ve güvenlik kodu ile öğrenilebilecek. Yazılı sınav sorularına veya yazılı sınav sonucuna itiraz eden adaylar Halk Bankası Şubelerine sınav adı ve kimlik bilgilerini bildirerek 50 TL ücret yatıracaklar.

102.DÖNEM ÖZEL GÜVENLİK SINAV SONUÇLARI SORGULAMA İÇİN TIKLAYIN

* Silah Farkı sınavına katılan adayların sınavdan başarılı sayılabilmeleri için; yazılı silah bilgisi ve uygulamalı sınav toplamlarının en az 50, bu puan ile daha önce başarılı olduğu temel silahsız sınav puan toplamının ortalaması en az 60 puan olması gerekmektedir.

* Silahsız özel güvenlik temel eğitim sertifikası bulunan kişilerin silahsız yenileme eğitimi ile birlikte silah farkı eğitimi alarak özel güvenlik yenileme sınavına silahlı sınav türünden katılacak adayların başarılı sayılabilmeleri için; yazılı silah bilgisi ve uygulamalı sınav toplamlarının en az 50, bu puan ile daha önce başarılı olduğu temel silahsız sınav puan toplamının ortalaması en az 60 puan olması gerekmektedir. Başarı sağlanamaması durumunda sınav sonucu silahsız olarak değerlendirilecektir.

* Yazılı sınav sorularına veya yazılı sınav sonucuna itiraz eden adaylar Halk Bankası Şubelerine sınav adı ve kimlik bilgilerini bildirerek 100 TL ücret yatıracaklardır.

* Adaylar, ilgili banka hesabına yazılı sınav sorularına ve/veya yazılı sınav sonucuna itiraz ücretini yatırdıktan sonra sınav itiraz ücreti dekontlarını İl Emniyet Müdürlüğü Özel Güvenlik Şube Müdürlüklerine teslim edecek ve ilgili personel adayların veri girişlerini ÖGNET'e yapacaktır.

* Ücretini yatırmayan adayların itiraz dilekçeleri işleme alınmayacaktır.

* Yapılan sınavla ilgili sınav soruları, cevap anahtarları, sınav sonucu, itiraz sonuçları ve sınavla ilgili talimatlar Özel Güvenlik Denetleme Başkanlığının "www.egm.gov.tr/ozelguvenlik" web sitesinde ilan edilecektir.

* Özel Güvenlik Denetleme Başkanlığına dilekçe vb. şekilde yapılan müracaatlar ile [email protected] adresine yapılan itirazlar değerlendirilmeye alınmayacaktır.

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