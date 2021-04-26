26 Nisan 2021 Pazartesi 09:03 - Güncelleme: 26 Nisan 2021 Pazartesi 09:03

Türk Silahlı Kuvvetleri, Gara'ya yaptığı operasyondan 2.5 ay sonra Kuzey Irak'a 'Pençe Şimşek, Pençe Yıldırım' adıyla yeni bir operasyon başlattı. Milli Savunma Bakanlığı (MSB), operasyonu Twitter hesabından, "Kahraman Türk Silahlı Kuvvetleri'nin Kahraman Komandoları, Kuzey Irak'ta!" sözleriyle duyurdu. Çok sayıda savaş uçağının yanı sıra silahsız ve silahlı insansız hava araçlarının da (İHA/SİHA) katıldığı operasyonda, terör örgütünün yuvalandığı sığınak ve barınaklarla, cephanelik olarak kullanılan mağaralar vurularak yerle bir edildi.

Ağırlıklı Metina, Avaşin-Basyan, Kandil ile Zap'ı kapsayan ve geniş bir alanı hedef alan hava harekâtı ile birlikte sınırdaki Fırtına obüsleri ve diğer uzun menzilli obüsler 'Saha temizliği' atışları yaptı. Havadan ve karadan yapılan nokta atışlarından sonra komandolar ve özel kuvvetlerden oluşan kara birlikleri başta Metina olmak üzere Kuzey Irak içlerine girdi. Metina özellikle terör örgütünün Türkiye'ye sızma girişimlerinin operasyon merkezi olarak biliniyor.

MSB: KOMANDOLARIMIZ İNLERİNE GİRDİ

Milli Savunma Bakanlığı (MSB) bugün paylaştığı son açıklamasında da 'Irak kuzeyinde icra edilen Pençe-Şimşek ve Pençe-Yıldırım operasyonları planlandığı gibi devam ediyor. Gece boyunca aralıksız devam eden operasyonlarda Kahraman Komandolarımız teröristlerin inlerine girerken, Hava Kuvvetlerimiz de terör hedeflerini yerle bir etti' ifadelerine yer verdi.

AĞAR: TERÖRİSTLER CIYAK CIYAK

TSK'nın başlattığı operasyonu CNN Türk canlı yayınında değerlendiren güvenlik uzmanı Abdullah Ağar, Metina'nın önemine dikkat çekti ve 'Geçmişte tümenleri yutar dediğiniz bir alanda Mehmetçiğin alan hakimiyeti var' dedi.

Ağar'ın canlı yayında dikkat çeken sözleri şöyle:

'Bu harekat bizim 15 Temmuz darbe girişiminden sonra başlatmış olduğumuz taarruz ruhu konsepti çerçevesinde Irak'ın kuzeyine yapılan harekatların bir devamı. Çok ilginç bir tarihsel çakışması var. Uzundere bölgesine 30 Ağustos 2016'da vurmuştuk. Burada bir sözde kamp oluşturmuşlardı. O zaman Metina bölümü, Avaşin - Basyan bölümü bir şekilde Irak merkezi yönetimi ile istediğimiz gibi anlaşamamıştık. Ama şimdi orayı vuruyoruz. Bu önemli. Şöyle bir cümle kurabiliriz çok rahatlıkla. 24 Nisan'ın cevabı 23 Nisan'dan verildi. Çünkü her ne kadar ayırırlarsa ayırsınlar YPG, PKK, PYD hepsi aynı örgüt. Birileri bunları koruyorlar ve kullanıyorlar. Onlara karşı verilen önemli bir cevap.

'HADİ ÇIKIN ORTAYA'

Bir diğer tarafıyla Irak'ın kuzeyindeki yerel yönetimi ve merkezi hükümeti Türkiyeli bir çözüme zorlamak. Yani bir irade ortaya koyuyorsunuz. Öte tarafıyla da PKK'nın 'Ben burada hani sözde devlet kurdum. Burası kurtarılmış bölgeler. Buraya kimse giremez' işte gerçekten de Irak Bölgesel Yönetimi ile Irak Merkezi Hükümeti'ne ait askerlerin, polislerin giremediği bir yer burası... Şimdi buraya hani PKK da 'Kimse giremez' diyordu, biz de 'Buyrun' dedik. Yani giriyoruz, hadi çıkın ortaya... Sahadan gelen bilgiler Genelkurmay Başkanlığımız, Milli Savunma Bakanlığımız paylaşmadığı için bu cümleleri kurmak bizim için erken ama sahadaki teröristler cıyak cıyak yani, tabiri caizse... Açıkçası kendi ifadeleriyle, sahadaki Mehmetçiğin ifadesiyle... Şu an yardım istiyorlar, dağılmış durumdalar, parçalanmış durumdalar...

METİNA BİR DÜĞÜM NOKTASI

Bununla ilgili açıklama yapılmadı ama benim öngörüm Avaşin - Basyan - Metina bu civarda 200-250 civarında terörist olduğunu ben değerlendiriyorum. Kendi değerlendirmem ama... Bu tabii burada her zaman bu koşullarda bu sayı artabilir. Metina'nın bir özelliği var. Diğer alanlarla irtibat sağlayan bir yer burası. Yani daha batıya doğru gittiğiniz zaman Haftanin var. Yakınlarında Avaşin - Basyan'ı görüyorsunuz. Daha güneyde Zap bölgesi var. Metina bir düğüm noktası gibi. Son derece keskin bir arazi yapısı var. Şimdi böyle bir alanda etki ortaya koyuyorsunuz. Son derece zor bir alan.

'KENDİSİNİ EN ÜSTÜN HİSSETTİĞİ ALANDA VURUYORSUNUZ'

Geçmiş dönemlerde buraları 'tümenleri yutar, kolorduları yutar' dediğimiz bir alanda alan hakimiyeti, Mehmetçiğin ortaya koymuş olduğu bir etki var. Bizim daha önce yapmış olduğumuz Pençe harekatlarıyla peşmergeler arasında PKK'nın kontrol etmiş olduğu alanlar. Buralardan güç alıyor. Türkiye'de, gerek Suriye'de, gerek Irak'ta, gerek İran'daki etkinin alanında bu bölgeler var. Kendisini en güçlü hissettiği ve 'Buraların hakimi benim, en zor coğrafyanın hakimi benim' demiş olduğu alanlar buralar. Kendisini en üstün hissettiği ve üstünlük pompaladığı alanda vuruyorsunuz. Bu açıdan bakıldığında bir etki odaklı harekat aynı zamanda.

'BUNUN DAHA İLERİ ADIMLARI VAR'

Bu burada kalır mı? Hayır burada kalmaz bu. Bunun daha ileri adımları var. Harekat daha başka alanlara sıçrayacak mı? Sıçrayacak tabi. Örneğin Gara, Zap, Hakurk'taki ele geçirilmemiş alanlar. Günü geldiğinde belki Kandil, günü geldiğinde Sincar, Mahmur, asıl sorunun kökenindeki tartışmalı bölgeler. Bu harekatların daha başka boyutu var. Aşağıda bir Türkmen coğrafyası var. Bütün herkesin çullandığı bölgeye dair kıyasıya kavga var. Orada kardeşlerimiz yaşıyor. Sincar'ın komşusu Telafer. Yüzde 97'si Türkmen... Onları yalnız mı bırakacağız?

Türkiye kendi bekası adına, bölgenin istikrarı adına... Sayın Erdoğan önemli bir cümle kurdu. 'Bizim kimsenin toprağında falan gözümüz yok' dedi. Direkt Irak Merkezi Hükümeti'ne ve bölgesel yönetime bir mesaj bu. Ya gelin beraber yapalım ya da ben yapacağım ve burayı dost bir unsura teslim edinceye kadar veya istikrar sağlanıncaya kadar...'