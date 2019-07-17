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Güvenlik Uzmanı Alabarda: 'Batılı istihbarat örgütleri terör örgütü PKK’yı kullanıyor'

Güvenlik Politikaları Uzmanı Yusuf Alabarda Irak’ın Erbil kentinde Türkiye’nin Erbil Başkonsolosluğu çalışanlarına yapılan hain saldırıyı değerlendirdi. Alabarda, 'Türkiye bu saldırının arkasındaki güçlerin ortaya çıkarılması konusunda ortaya net bir tavır gösterecek. Türkiye önümüzdeki süreçlerde Irak’ın kuzeyinde devam eden operasyonu Sincar’a yönlendirerek genişletebilir.' dedi.

  • TM Dijital Haber Merkezi
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Irak’ın Erbil kentinde bir restorana düzenlenen silahlı saldırıda Türkiye’nin Erbil Başkonsolosluğunda çalışan bir kişi şehit oldu. Güvenlik Politikaları Uzmanı Yusuf Alabarda bölgede yaşanan son gelişmeleri aksam.com.tr’den Ezgi Aşık’a değerlendirdi. Alabarda, “Pençe harekâtı sonrasında terör örgütü kıpırdayamaz hale geldi. Bu saldırı da bununla irintilidir. Bu operasyonlardan terör örgütü PKK dışında batı istihbaratları örgütleri de çok rahatsızdır.” ifadelerini kullandı.
 
“TERÖR ÖRGÜTÜ KIPIRDAYAMAZ HALE GELDİ”
 
Yaşanan saldırının Türkiye’nin bölgede gerçekleştirdiği Pençe harekâtıyla bağlantılı olduğunu söyleyen Yusuf Alabarda, “Pençe harekâtı sonrasında terör örgütü kıpırdayamaz hale geldi. Bu saldırı da bununla ilintilidir. Bu operasyonlardan terör örgütü PKK dışında batı istihbaratları örgütleri de çok rahatsızdır. Bu saldırıda Türkiye’nin Irak’ın kuzeyinde gerçekleştirmiş olduğu siyasetin bir tezahürü olarak yapıldı.”
 
Bu tarz saldırıların iki ülke ilişkilerini germek için yapıldığına dikkat çeken Alabarda, “Karlov suikastı Türkiye ile Rusya’nın arasını açmaya yönelik yapılan bir FETÖ operasyonuydu. Bugün gerçekleşen bu menfur saldırının da hedefinde Türkiye’nin Irak’ın kuzeyinde gerçekleştirdiği harekâta bir tepki var. Bu saldırının arkasında terör örgütü PKK’yı bir vesayet mekanizması olarak kullanan batılı istihbarat örgütlerinin olma ihtimalini çok güçlü buluyorum.” dedi.
 
“TÜRKİYE’NİN TEPKİSİ ÇOK SERT OLACAK”
 
Restoran sahibinin açıklamalarına dikkat çeken Alabarda, “Restoran sahibi saldırganların restorana daha önce geldiğini söylüyor. Saldırganlar bölgeye gelmeden önce Türk diplomatların saat kaçta, nereden nereye geleceği konusunda haber olduklarını ve istihbarat operasyonu olduğunu gösteriyor.”
 
Türkiye’nin hain saldırıya sert bir tavır göstereceğini ifade eden Alabarda, “Türkiye bu saldırının arkasındaki güçlerin ortaya çıkarılması konusunda ortaya net bir tavır gösterecek. Türkiye önümüzdeki süreçlerde Irak’ın kuzeyinde devam eden operasyonu Sincar’a yönlendirerek genişletebilir.” diyerek sözlerini tamamladı.

Erbil´de Türk diplomatların bulunduğu restorana silahlı saldırı

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