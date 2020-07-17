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Güvenlik Uzmanı Dulgarian: Operasyon eksikliği bulunan Yunanistan, olası bir çatışmada topraklarının bir kısmını kaybedebilir

Doğu Akdeniz ve Ege'de yaşanan gelişmelere dikkat çeken Güvenlik Uzmanı Jack Dulgarian, olası bir çatışmada operasyon eksikliği bulunan Yunanistan'ın topraklarının bir kısmını kaybedeceğini belirterek 'Türkiye, Ege'de daha güçlü bir pay kazanacak. Türkiye, Doğu Avrupa'da önde gelen ülkelerinden biri olacak' ifadelerini kullandı.

Star.com.tr17 Temmuz 2020 Cuma 10:59 - Güncelleme: 17 Temmuz 2020 Cuma 10:59
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Güvenlik Uzmanı Jack Dulgarian, Türkiye-Yunanistan arasında yaşanacak olası bir çatışmayla ilgili çarpıcı değerlendirmelerde bulundu. Makalesinde Doğu Akdeniz'de yaşanan gerileme dikkat çeken Dulgarian, Yunan Silahlı Kuvvetlerinin operasyonel olarak eksikliklerinin olduğundan bahsetti. 

"TÜRKİYE, DOĞU AVRUPA'DA ÖNDE GELEN ÜLKELERİNDEN BİRİ OLACAK"

Olası bir çatışmada Yunanistan'ın topraklarının bir kısmını kaybedeceğini belirten Dulgarian, "Yunanistan hazırlık yapmazsa, topraklarının bir kısmını kaybedecek ve Türkiye, Ege'de daha güçlü bir pay kazanacak. Türkiye, Doğu Avrupa'da önde gelen ülkelerinden biri olacak" ifadelerini kullandı.

Star.com.tr

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