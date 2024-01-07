Güvenlik Uzmanı Mete Yarar'dan dikkat çeken Murat Kurum açıklaması

Güvenlik Politikaları Uzmanı, TV100'de katıldığı bir programda, AK Parti'nin İstanbul Büyükşehir Belediyesi(İBB) Başkan Adayıhakkında dikkat çeken açıklamalarda bulundu. Murat Kurum'un kentsel dönüşüm konusundaki tecrübesinden bahseden Mete Yarar, "TOKİ kökenli. Kentsel dönüşümle ilgili inanılmaz bir bilgisi var." dedi.

METE YARAR, MURAT KURUM HAKKINDA KONUŞTU

Murat Kurum'un şehirlere değer katacağını belirten Mete Yarar, "Bence Murat Kurum bu ülke için bir değer. Ülkenin deprem ile ilgili bir mevzusu varsa, bunu kentsel dönüşüm olarak Belediye Başkanının içinde olmadığı bir projede başarmak mümkün değil. Belediye Başkanları muhakkak içinde olması gerekiyor ve buna emek harcaması gerekiyor. Sayın Kurum Ankara'da da olabilirdi, İzmir'de de olabilirdi, Bursa'da da olabilirdi. Fark etmez. Gideceği hangi şehir olursa olsun katacağı değerler var. " ifadelerini kullandı.



Asrın felaketi olarak nitelendirilen Kahramanmaraş merkezli depremler sonrası sahada başarılı bir performans yürüten Murat Kurum hakkında konuşan Mete Yarar şöyle devam etti;

"Çünkü (Murat Kurum) TOKİ kökenli. Kentsel dönüşümle ilgili inanılmaz bir bilgisi var. Birde depremi yaşamış ve depremi yönetmiş bir tecrübesi var. Depremi yönetirken de gösterdiği büyük bir performans var."