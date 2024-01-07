İSTANBUL 16°C / 12°C
Parçalı bulutlu, güneşli
7 Ocak 2024 Pazar / 26 CemaziyelAhir 1445
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    29,8461
  • EURO
    32,6886
  • ALTIN
    1961.02
  • BIST100
    7628.73
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Güncel
  • >
  • Güvenlik Uzmanı Mete Yarar'dan dikkat çeken Murat Kurum açıklaması
Güncel

Güvenlik Uzmanı Mete Yarar'dan dikkat çeken Murat Kurum açıklaması

Güvenlik Uzmanı Mete Yarar, AK Parti'nin İBB Başkan Adayı Murat Kurum hakkında konuştu. Murat Kurum'un tecrübelerine değinen Güvenlik Uzmanı Mete Yarar, 'Kentsel dönüşümle ilgili inanılmaz bir bilgisi var. Birde depremi yaşamış ve depremi yönetmiş bir tecrübesi var. Depremi yönetirken de gösterdiği büyük bir performans var.' dedi.

7 Ocak 2024 Pazar 21:14 - Güncelleme:
Güvenlik Uzmanı Mete Yarar'dan dikkat çeken Murat Kurum açıklaması
ABONE OL
Güvenlik Politikaları Uzmanı Mete Yarar, TV100'de katıldığı bir programda, AK Parti'nin İstanbul Büyükşehir Belediyesi(İBB) Başkan Adayı Murat Kurum hakkında dikkat çeken açıklamalarda bulundu. Murat Kurum'un kentsel dönüşüm konusundaki tecrübesinden bahseden Mete Yarar, "TOKİ kökenli. Kentsel dönüşümle ilgili inanılmaz bir bilgisi var." dedi.

METE YARAR, MURAT KURUM HAKKINDA KONUŞTU

Murat Kurum'un şehirlere değer katacağını belirten Mete Yarar, "Bence Murat Kurum bu ülke için bir değer. Ülkenin deprem ile ilgili bir mevzusu varsa, bunu kentsel dönüşüm olarak Belediye Başkanının içinde olmadığı bir projede başarmak mümkün değil. Belediye Başkanları muhakkak içinde olması gerekiyor ve buna emek harcaması gerekiyor. Sayın Kurum Ankara'da da olabilirdi, İzmir'de de olabilirdi, Bursa'da da olabilirdi. Fark etmez. Gideceği hangi şehir olursa olsun katacağı değerler var. " ifadelerini kullandı.

Asrın felaketi olarak nitelendirilen Kahramanmaraş merkezli depremler sonrası sahada başarılı bir performans yürüten Murat Kurum hakkında konuşan Mete Yarar şöyle devam etti;

"Çünkü (Murat Kurum) TOKİ kökenli. Kentsel dönüşümle ilgili inanılmaz bir bilgisi var. Birde depremi yaşamış ve depremi yönetmiş bir tecrübesi var. Depremi yönetirken de gösterdiği büyük bir performans var."

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.