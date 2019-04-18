Güvenlik ve Strateji Uzmanı Alabarda: Doğu Akdeniz kaynaklı bir stratejik kasırga geliyor

Türkiye ve ABD ilişkilerinde S-400 hava savunma sistemi alımı ve F-35'lerin teslimatı konularıyla yoğun bir dönem yaşanırken ABD Kongresi'ne sunulan bir tasarıyla bunlara bir yenisi daha eklendi. ABD'li Demokrat Senatör Bob Menendez ve Cumhuriyetçi Senatör Marco Rubio'nun Kongreye sunduğu tasarı ile Doğu Akdeniz'de ABD'nin Yunanistan-İsrail-GKRY üçlüsüne desteği gündeme geldi.

24 TV ekranlarında yayımlanan Moderatör Gece'ye canlı bağlantıyla katılarak Star Gazetesi Yazarı Ardan Zentürk'ün sorularını yanıtlayan Güvenlik ve Strateji Uzmanı Yusuf Alabarda ABD'nin Doğu Akdeniz stratejisini değerlendirdi.

DOĞU AKDENİZ VE SURİYE'DE EŞ ZAMANLI SALDIRI

Yusuf Alabarda, Türkiye'nin çok yönlü olarak hedef alındığını vurgulayarak "Bizi bir şekilde oyalamaya çalışmakla meşgul olanların ana hedeflerinin Doğu Akdeniz'le birlikte başlayacak bir sıkıntıyı eş zamanlı olarak Suriye'de Fırat'ın doğusunda da başlatmayı düşündüklerini tahmin ediyorum. Türkiye'yi iki cephede birden sıkıntıya düçar edecek bir siyaset peşindeler. Bu noktada dikkatimizi seyreltmeden Fırat'ın doğusunda faaliyetlerimize devam ederken Doğu Akdeniz'deki faaliyetlerimizi de hiçbir şekilde taviz vermeden sürdürmemiz gerekiyor" diye konuştu.

ABD'NİN ASKERİ AKLI NEYİN PEŞİNDE?

İsrail, Yunanistan ve GKRY ile Mısır ve Yunanistan arasında Doğu Akdeniz'de yapılan tatbikatlara dikkat çeken Zentürk'ün, bu durumu nasıl değerlendirdiği sorusunu Alabarda "Tam bu noktada S-400 krizi patlak veriyor. Çünkü Türkiye eğer S-400'leri bu noktaya yerleştirirse hem Suriye'deki hem de Doğu Akdeniz'deki kendisinin aleyhine olabilecek hava üstünlüğünü akamete uğratacak. ABD'deki askeri akıl, bunu gördüğü için Türkiye'nin savunmasının adeta kalecisiz bir futbol takımı gibi sahada olmasını istiyor." şeklinde yanıtladı.

Türkiye'nin hava savunması sorununu çözdükten sonra bölgeye milli silah sistemlerini yerleştirerek üstünlüğü ele geçireceğini ifade eden Alabarda "O zaman Türkiye'nin bileğinin bükülmesinin mümkün olmadığının bunlar da farkındalar" dedi.

"BİR STRATEJİK KASIRGA MI GELİYOR?"

Zentürk'ün "Bir stratejik kasırga mı geliyor?" sorusunu yönelttiği Alabarda, "Doğu Akdeniz kaynaklı bir stratejik kasırga geliyor. Toplumun buna hazırlıklı olması gerekiyor. Çünkü iki alternatifimiz var. Ya her şeyden vazgeçip ABD'ye eklemlenen bir siyasetle yönetilen bir Türkiye olacağız ya da bize örülen duvarları paramparça ederek kendi siyasetimizi inşa eden bir ülke olacağız." dedi.