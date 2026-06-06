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  • Güvercin kafesinde uyuşturucu deposu: Zehir tacirleri kıskıvrak yakalandı
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Güvercin kafesinde uyuşturucu deposu: Zehir tacirleri kıskıvrak yakalandı

Adana'da uyuşturucu satıcılarına yönelik operasyonda gözaltına alınan 4 şüpheli tutuklandı. Narkotik ekiplerinin arama yaptıkları evin damında güvercin kafeslerinin de olduğu odada sentetik uyuşturucu, şarjör ve mermileri bulması polis kamerasınca kaydedildi.

AA6 Haziran 2026 Cumartesi 10:01 - Güncelleme:
Güvercin kafesinde uyuşturucu deposu: Zehir tacirleri kıskıvrak yakalandı
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İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, merkez Sarıçam ilçesi Suluca Mahallesi'nde uyuşturucu ticareti yapanlara yönelik operasyon düzenledi.

Operasyonda 179,29 gram sentetik uyuşturucu, öğütülmüş uyuşturucu etkili hap ile tabanca şarjörü ve 70 mermi ele geçirildi, K.E, M.Ü, D.T.Ü. ve C.C. gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen 4 şüpheli, çıkarıldıkları nöbetçi hakimlikçe tutuklandı.

Bu arada, narkotik ekiplerinin arama yaptıkları evin damında güvercin kafeslerinin de olduğu odada sentetik uyuşturucu, şarjör ve mermileri bulması polis kamerasınca kaydedildi.

  • uyuşturucu satıcıları
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  • tutuklama

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