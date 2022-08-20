'Güvercin' ve 'Başakbüs' geliyor

Başakşehir Belediyesi, ulaşım alanında yeni bir dönem başlatmaya hazırlanıyor. Güvercintepe ve Altınşehir mahallelerinden Olimpiyat Metro İstasyonu'na ulaşım çok daha kolay hale getirecek Güvercintepe Viyadüğü'nde çalışmalarda sona gelindi.

"YOLCULUK SÜRESİ DAKİKALARA İNECEK"

Başakşehir Belediye Başkanı Yasin Kartoğlu, nostaljik tramvaylar ile çalışmaların son aşamaya geldiği viyadükte deneme sürüşü yaptı. Güvercintepe ve Altınşehir ile metro istasyonu arasındaki yolculuk süresinin dakikalara ineceğini belirten Kartoğlu, "Bununla beraber viyadüğümüzde yaya ve bisiklet yollarını da unutmadık" dedi.

TASARIM, İSİM VE RENGİ BAŞAKŞEHİR HALKI BELİRLEDİ

Araçların tasarımını, rengini ve ismini Başakşehir' de yaşayan vatandaşlarla birlikte belirlediklerini belirten Kartoğlu, "Başakbüs ve Güvercin, yollara çıkmak için gün sayıyor. Olimpiyat Metro İstasyonu'na ulaşımı rahatlatacak bu hatlar için toplam bin 100 metre, viyadük uzunluğu ise 260 metre olan Güvercintepe Viyadüğü'nü yaptık" diye konuştu.