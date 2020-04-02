AA 02 Nisan 2020 Perşembe 15:11 - Güncelleme: 02 Nisan 2020 Perşembe 15:11

TÜ Rektörü Prof. Dr. Erhan Tabakoğlu, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Kovid-19'un bulaşma riski yüksek bir hastalık olduğunu söyledi.

Koronavirüs bulaşan hastaların yüzde 30'unun hiçbir semptom göstermeden hastalığı atlattığını belirten Tabakoğlu, "Yüzde 55 hasta hafif öksürük, grip, bu tür şikayetlerle geçiriyor. Yüzde 10'u ise ciddi semptomlar gösteriyor. Koronavirüs bulaşan 100 kişiden 10'u hastanede yatmak zorunda kalıyor. Hastanede yatan 10 kişiden 5'i ise yoğun bakım ihtiyacı gösteriyor. Bu yüzden bu rakamlar çok büyük rakamlardır." dedi.

- "4 ŞÜPHELİ HASTAMIZ VAR, TEDAVİLERİNİ YAPIYORUZ"



Yoğun bakım ihtiyacı gösterecek hastalar için ventilatör, negatif aspirasyonlu çalışma alanları ile eğitimli personelin hizmet vermesi gerektiğini anlatan Prof. Dr. Tabakoğlu, şunları kaydetti:

"Bu hastalar yoğun bakıma girdiklerinde 12, 13 gün yoğun bakım ihtiyacı gösteriyorlar. Aslında kurtarılabilir hastalar ama yoğun bakım olmazsa kaybedilecek hastalardır. Yoğun bakımların önemi bir kez daha ortaya çıktı. 3 yıl önce başlattığımız yoğun bakım çalışmalarının 10 yatağını dahili yoğun bakımda geçen yıl temmuz ayında açmıştık. Bugün de bu kriz döneminde 20 yataklı negatif aspirasyon odalarıyla, son model ventilatör, monitörleriyle ve yetişmiş sağlık personeliyle hizmete sunduk. İnşallah hiçbir hastamızı buraya kabul etmeyiz ama gelecek hastalarımız için de hazırız. Solunum yoğun bakım ünitesinde Kovid-19 hastalarımızı tedavi ediyoruz. Şu anda 4 şüpheli hastamız var, tedavilerini yapıyoruz."

Solunum yoğun bakım ünitesinde son model teknolojinin kullanıldığını vurgulayan Erhan Tabakoğlu, "12'si negatif aspirasyon özelliğine sahip izole odalardır. Diğer bölümler de son teknolojiyle merkezi sistemle takip edilen negatif, pozitif aspirasyonu ayarlanabilir bir yoğun bakım kazandırdık. Üniversite hastanemizde bu rakamlarla beraber 117 yoğun bakım yatağına ulaştık. 75 üçüncü basamak yoğun bakım yatağımız oldu böylece." ifadelerini kullandı.