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Güncel

Güzel havayı fırsat bilen vatandaşlar sahillere akın etti

Bayram tatilinin son gününde İstanbullular, sahil ve parklarda güzel havanın tadını çıkardı.

AA14 Nisan 2024 Pazar 16:50 - Güncelleme:
Güzel havayı fırsat bilen vatandaşlar sahillere akın etti
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Ramazan Bayramı dolayısıyla 9 günlük tatilin son gününde İstanbul'un sahil ve parklarında yoğunluk yaşandı.

Üsküdar Sahili hem yerli hem de yabancı turistlerin uğrak yeri olurken, bazı vatandaşlar balık tuttu, bazıları ise deniz kenarında çay içmeyi tercih etti.

Çoğunluğun manzaralı fotoğraf çektirdiği sahilde, bazıları teknelere binerek Boğaz turu yaptı.

Sahildeki bankların çoğu güneşlenen vatandaşlarla doldu, bayramdaki kadar yoğunluk yaşanmadı.

Eminönü'nde ise bayramdaki yoğunluk yaşanmasa da birçok kent sakininin gezmek için yine burayı tercih ettiği gözlendi.

Beykoz Çayırı da tatilin son gününde piknik yapmak isteyen ailelerin tercihi oldu. Çocukların top oynayarak vakit geçirdiği çayırda, ebeveynler de çay demleyerek evde hazırladıkları yiyeceklerle sofra kurdu.

- "YARIN İŞBAŞI, BUGÜN GEZELİM DEDİK"

Ailesiyle sahile gelen Hasan İnceoğlu, tatilin son gününü gezerek değerlendirmek istediklerini söyledi.

Bir şeyler yiyip eve döneceklerini kaydeden İnceoğlu, bayramda İstanbul'daki yoğunluğu televizyonda gördüğünü ifade ederek, "Son gün, hava güzel. Yarın işbaşı, bugün gezelim dedik." dedi.

Ağva'dan Üsküdar'a balık tutmaya gelen Hanife Korkmaz da "İdare ediyoruz, Allah ne verirse. Tuttuğum balıkları ben temizleyeceğim, gönlüm nasıl istiyorsa öyle pişireceğim. İstanbul'u sevmiyorum, çok kalabalık, çok sıkılıyorum. Bir ara savaş başlamış sandım, insanlar akın etmişti. Bugün daha güzel." ifadelerini kullandı.

Kız arkadaşıyla sahilde dolaşan Emrah Zehir ise Avcılar'dan geldiklerini ve İstanbul'u çok kalabalık bulduklarını anlattı.

Arkadaşıyla çay içmeye çıkan Behice Yılmaz, "Sahile gezmeye geldik. Çay bahçesine gidip çay içeceğiz. Çoluk çocuk, torun var ama hepsi tatilde. Eşler yok, biz geziyoruz. Bayramda çok kalabalık diye buraya inemedik. Bugün indik, bugün güzel." şeklinde konuştu.

Tatil için Adana'dan geldiklerini dile getiren Fadime Cesur, "Bol bol gezdik, Eminönü'ne, Galata Kulesi'ne gittik. Şimdi de Üsküdar'a geldik, yarın dönüyoruz. Ayağımızı sürüdük geldik, çok kalabalıktı." diye konuştu.

Sahilde geleneksel kostümle Osmanlı macunu satan Özgür Kan ise bayramda birkaç tepsi macun bitirdiğini anlattı. Kan, 2012'den beri bu işi yaptığını belirterek, "Yerliler daha çok tercih ediyor macunu. Turistler yerlilerin aldığını görünce ilgi gösteriyor. Bayramda buradaydım, satışlar çok iyiydi, bu kadar beklemiyordum." dedi.

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